Luego de que Regina Blandón, actriz reconocida por protagonizar a "Bibi" en la "Familia peluche", fuera criticada por lucir cejas decoloradas y posteriormente teñidas de color rosa, ahora vuelve a sorprender a sus fans con un tono azul.

Blandón suele compartir con sus 3.6 millones de seguidores sus cambios de looks, así como outfits que siempre son aplaudidos por el público. En esta ocasión las cejas de la actriz lucen un azul bastante llamativo, que hace contraste con su cabello naranja, a lo cual, a diferencia de las ocasiones pasadas, recibió comentarios positivos acerca de su aspecto. Diversos usuarios le han comentado cosas como "te ves hermosa" o "Amo". Parece que sus seguidores no van a criticar esta vez la decisión de la artista.

INSTAGRAM / @reginablandon

¿A Regina Blandón le habían "borrado" las cejas?

El pasado 27 de abril, la artista compartió, a través de Instagram la primera fotografía con un look radical, pues sus cejas lucían completamente decoloradas. En la imagen, Regina aparece asistiendo al Mercedez-Benz Fashion Week México. Su aspecto dividió opiniones, pues hubo seguidores que la apoyaron y otros a quienes no les pareció del todo.

"La asucencia de cejas", la nueva moda entre famosas.

Pese a que el aspecto de Regina causó polémica, en realidad se trataba de la tendencia "bleached brows", que está pensada para un look más arriesgado, pues se aclara el color de la cejas, hasta llegar a un tono rubio, dependiendo del tipo de piel, para que parezca que en efecto no hay cejas. Diversas artistas lo han empleado en sus outfits como Nathy Peluso, Lady Gaga o Kim Kardashian.

Regina Blandón y las críticas hacia su color de cejas rosas

Después de que la artista se presentara en el Fashion Week, posteó una imagen en instagram con las cejas de color rosa, lo que le generó una ola de comentarios negativos. Las opiniones fueron tales que la artista decidió defenderse: "Y así se ven rosas y diario se cambia el color". Respuesta a las preguntas: "son por chamba pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja. Los consejos de "no lo vuelvas a hacer", "que horror" y "te ves muy extraña", "no me gusta" los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias", escribió su punto de vista.

