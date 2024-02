Abril Abdamari Garza Alonso, alias Ari Gameplays, se volvió tendencia por un par de fotografías que podrían parecer inocentes.

Para nadie es novedad que la regia suba candentes imágenes a Instagram; incluso, quien conoce su cuenta de OnlyFans, sabe que en aquella plataforma no deja nada a la imaginación.

Lo que causó conmoción sobre su nueva publicación es que la hizo poco después de que su esposo, el también influencer Juan Guarnizo, anunció el deceso de su hermana.

La gamer publicó dos postales donde luce un escotado corset con fresas bordadas y una minifalda tableada. Al pie de las imágenes escribió: "Y es que cada día que pasa te pones más buena…"; frase de la canción de Nodal y Peso Pluma, "La intención".

Fue justo la intención de Abril lo que no fue nada bien visto por sus seguidores, quienes no la bajaron de "insensible" e "irrespetuosa".

"Outfit para enterrar a mi cuñada", "No respetas ni un luto familiar", "Qué poca madre, créeme que tú sí logras superarte", "Eres una insensata, tu marido de luto y tú como si nada publicando esto", "Ese es su outfit para el velorio, nosotros no sabemos de moda, así que mejor no opinamos", se lee entre los comentarios. Abril no se ha pronunciado al respecto.

