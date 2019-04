Recuerdan a Pedro Infante a 62 años de su muerte

Imitadores del "Ídolo de Guamúchil", suvenires (como paquetes de taza, tequilero y pluma por 50 pesos) y hasta dos cráneos enormes en honor a Pedro Infante fueron parte del homenaje que el actor recibió en el Panteón Jardín por su aniversario luctuoso número 62.

"Él sigue vivo gracias a ustedes y estoy segura que mientras existan, nunca morirá", cuenta su hija Lupita Infante

Desde las .9:00 horas de ayer 15 de abril, cientos de seguidores del icono del cine de oro de México se reunieron para ser parte de la conmemoración por la vida del actor mexicano. La hija del actor, Lupita Infante Torrentera llegó acompañada de otros integrantes de la familia y miembros de la Confederación Internacional de Motociclistas y Policías de Caminos (CIMOPC).

"Cada año están aquí todos sus seguidores y los que se van agregando que cada vez son más. No tengo cómo agradecerles tanto cariño y amor hacia mi padre. Él sigue vivo gracias a ustedes y estoy segura que mientras existan, nunca morirá", contó Lupita Infante.

Entre las actividades significativas que se realizaron, hubo una misa, música de mariachis y la develación de dos "Mexicráneos", piezas conmemorativas que hacen honor a los personajes a los que el actor dio vida y que patrocina la funeraria García López.

Frente a la tumba del actor, los seguidores entonaron canciones que lo hicieron famoso, como "Amorcito corazón", "Cien años" y "No volveré".



"Lo vi cantando la de ‘No volveré’ y conseguí su autógrafo, pero se me perdió con el tiempo. Sin embargo, aquí estoy como cada año, no lo olvido, me sé todas sus canciones y lo recuerdo como una gran persona", dijo Aurelio Jiménez, quien a los 12 años conoció a Pedro Infante.

