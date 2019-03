Reconocen a Tatiana con Doctorado Honoris Causa

Uno de los objetivos de la cantante Tatiana ha sido llevarle una sonrisa a los pequeños gracias a su música. Ejemplo de ello es su trabajo en fundaciones para niños con cáncer.

Sin embargo, la intérprete en más de una ocasión ha recibido la noticia de que alguno de sus seguidores ha fallecido, como el caso de "Gigi", una niña de cuatro años a la que visitó y hace un par de semanas falleció víctima del cáncer.

Conmovida y con lágrimas, en la antesala de la ceremonia en la que fue reconocida con el Doctorado Honoris Causa, Tatiana compartió cómo recibió la noticia.

"Me hablaron directamente de parte de la fundación que me llevó a conocerla, que era uno de sus sueños y, bueno, lloré y sigo llorando. Me encariño mucho con los niños", dijo.

Recibe Tatiana Doctorado Honoris Causa por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia en La Facultad de Derecho de la UNAM, por sus reiterados esfuerzos filantrópicos y en pro de la educación infantil. pic.twitter.com/WUzRQczFQo — Desvelados (@Desvelados_Tv) 28 de marzo de 2019

"Es un día muy emotivo para mí, lleno de emociones y ese tipo de cosas me llega al corazón porque yo no es que vaya nada más a visitarlos y cantarles, sino que me involucro", explicó.

La cantante comentó que se mantiene al pendiente de sus seguidores mediante WhatsApp o haciendo video llamadas con ellos, pues considera que la música transmite felicidad y mensajes positivos.

"Me han dicho los doctores que la música te puede ayudar a mejorarte entonces siempre la esperanza de que se mejoren. Ya ha habido casos en que me avisan y los papás me dicen 'gracias porque le hiciste sus últimos días felices'".

De toga y birrete Tatiana explicó que su trabajo con fundaciones como Doctor Sonrisas -quienes también le entregaron un reconocimiento- sigue vigente independientemente de si lo hace público o no.

"A veces no se publican porque tampoco se trata de eso, que digan 'ay, mira qué linda, está haciendo labor social'".

Con 35 años de carrera la intérprete de "El patio de mi casa" reafirmó su responsabilidad al recibir en la UNAM el título por parte del Instituto Mexicano de Líderes de excelencia y de los doctores Mario Cervantes y Jorge Arturo Fernández, entre otros.

"Yo creo que me lo dan también por ser como soy, por lo que he hecho a lo largo de mi carrera y también como ser humano que siempre he estado preocupada por lo que pasa en la humanidad, en el mundo, con la niñez y por mis campañas sociales, siempre las voy a seguir haciendo".

"Ha sido una carrera muy larga que para mí se ha pasado rápido, en un abrir y cerrar de ojos. He podido ver todo lo que he logrado gracias al apoyo de mis padres, de mi familia, sin ellos no pude hacer nada".

