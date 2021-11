Rebelde: Netflix revela tráiler de la nueva serie mexicana

Netflix reveló este martes un nuevo avance de la serie mexicana “Rebelde”, donde nos adelanta un poco sobre la trama de la nueva versión de esta producción.

Se trata de una batalla de bandas donde los protagonistas querrán formar parte del evento musical dirigido por “Cecilia Ferrer” (Estefania Villareal).

El elenco de “Rebelde” está conformado por Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio y Jerónimo Cantillo quienes cantarán clásicos musicales, como "Oops!... I Did It Again", "Rebelde" y "Este sentimiento", tendrán un nuevo toque y estilo.

La serie “Rebelde” llegará a Netflix el próximo 5 de enero de 2022.

AC