Dulce María es la nueva protagonista de la telenovela "Pienso en ti" y durante la presentación de la misma se tomó un momento para hablar sobre el reencuentro del grupo RBD, su faceta de madre y si es posible que Alfonso Herrera se una en alguna presentación de su agrupación para hacer algún palomazo.

"La gira todavía no empieza pero estoy a full de lunes a sábado y cuando termine de aquí (con las grabaciones del melodrama), me voy a enfocar a eso, estoy todo el tiempo hablando, poniéndonos de acuerdo, todavía no empezamos como tal con todo, yo creo que en abril vamos a empezar".

Dentro de El Cantoral (antes conocido como Centro Cultural Roberto Cantoral) la cantante agradeció la respuesta del público con sus fechas de conciertos que han sido agotadas, dijo que hace mucho no sabía si sucedería este reencuentro y ya por fin es una realidad.

"No me esperaba toda esta revolución que ha pasado, yo dije voy a hacer novela, va a estar muy pesado, pero de pronto llega un huracán con la gira, que no estaba pensada, quiero agradecerles (a todos los fans)".

Al preguntarle si es posible que Poncho se les una en algún concierto respondió lo siguiente antes de retirarse del recinto, ubicado al sur de la Ciudad de México.

"La verdad no lo sabemos, qué más quisiéramos todos, pero no sabemos si eso pase, creo que Rebelde es más de la gente que de nosotros, es una generación y creo que los seis siempre vamos a ser rebeldes y hay ciclos y hay momentos y ahorita hay que celebrar".

TAMBIÉN LEE: Maite Perroni revela el sexo de su bebé

La noche de este jueves se realizó la presentación oficial de la nueva teleserie del productor ejecutivo Carlos Bardasano "Pienso en ti" en donde también acudió la familia de Dulce María.

"Nos dijeron: ¿cómo es que vamos a ir? Vamos a dejar a la bebé sola, obviamente no está sola, de hecho quería traerla, pero era una noche muy ajetreada como para tenerla aquí, pero quería que estuvieran aquí porque gracias a ellos también he estado pudiendo hacer este proyecto tan demandante".

Informó que su mamá cuida a su bebé todo el día, su papá también lo hace y recibe apoyo de sus sobrinas y su esposo con toda la agenda apretada que tiene por su trabajo. "Estoy emocionada de que ya este lunes se estrena, ya van a poder conocer a los personajes, a Emilia, conocer toda esa historia que hemos hecho con tanto cariño desde hace cinco meses".

Opinó que mucha gente se podrá identificar con su personaje, quien es una joven que tiene el sueño de ser cantante, que a pesar de no tener el apoyo de su familia lucha por su meta y se enamora de un cantante consolidado dentro de la historia, interpretado por Zepeda.

"En el caso de Emilia su sueño es ser cantante, pero también habla de que nunca es tarde de luchar por lo que te hace feliz, de rescatar tus sueños o empezar de nuevo y en el caso de Emilia sí es decir: voy para adelante y voy a luchar por mi sueño, pero también el caso de N222 (nombre que tendrá la banda al que pertenece el personaje de David Zepeda) este grupo tan importante es como lo que me está costando mi felicidad, la fama, es este buscar el equilibrio.

"Por eso se llama 'Entre el amor y la fama' (el slogan) y todo lo que va a pasar y que vamos a atravesar todos los personajes a lo largo de la historia".

Indicó que grabó varias canciones para la historia y lo hizo de manera separada de Zepeda porque tenían llamado de lunes a sábado y era difícil empatar tiempos para estar juntos en los estudios de grabación.

"A mí me encanta la canción, todo el equipo, los técnicos, la producción la canta, fue una química muy bonita", comentó quien durante dicha presentación cantó en vivo en el escenario junto a su pareja protagónica y otros integrantes del elenco.

AH