Rebecca Jones reaparece; pide que no sientan lástima por ella y su salud

Rebecca Jones reapareció, luego de que Videocine y la producción de "Nada que ver" organizara una premiere privada para la actriz y su círculo más íntimo, sin embargo, después de que la famosa compartiera una serie de fotografías del evento, sus fans se mostraron muy preocupadas y preocupados por su extrema delgadez, a lo que ella ya contestó, pidiendo que no tengan lastima por ella, pues está cada día más sana y fuerte.

Fue hace cuatro meses cuando nos enteramos de que Rebecca Jones había sido ingresada a terapia intensiva, debido a los efectos de una deficiencia pulmonar que más tarde desencadenaría una neumonía. A lo largo de su estadía en el hospital, fueron muchas las versiones que rodearon a su enfermedad pues, si bien, se dijo que se encontraba estable, cuando la actriz hubo estado fuera de peligro, confió que había sido intubada.

"Estuvo fuerte, lo que me pasó fue muy fuerte, ingrese con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si me hubiera dejado, me salvaron", narró en una entrevista a "Ventaneando" en diciembre.

La gravedad de su condición la llevó a abandonar el proyecto que significaba su regreso a las telenovelas; nos referimos a "Cabo", la telenovela de José Alberto "el Güero" Castro, en la que la actriz interpretaba uno de los papeles principales, sin embargo, tras una recuperación tardía, ella y sus representantes llegaron a la conclusión de que su salud era primero, por lo que la producción de la telenovela entró en comunicación con Azela Robinson para que la sustituyera en dicho proyecto, el cual obtuvo altos niveles de audiencia.

Pide que no sientan lastima por ella

Y aunque la actriz de 65 años asegura que está cada vez está más restablecida, la extrema delgadez que aparenta ha llamado mucho la atención, por lo que en sus redes sociales son muchos los comentarios en los que se le pregunta a Jones sobre las secuelas que está y aunque Rebecca no ha mostrado ningún disgusto por la preocupación de sus seguidores, sí ha destacado que no le gusta que sientan lastima por ella, sobre todo porque no hay motivos para que eso les inspire.

"Si. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie: 'Lo esencial es invisible a los ojos', y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré (…) Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso", escribió.

De esa manera, "la Jones" -como se hace llamar así misma- destacó que se encuentra en un gran momento, pues está disfrutando de cada instante que le regala la vida, ya que no sólo vive un proceso de recuperación y fortalecimiento, a través del cual se ha acercado a otras formas de medicina, sino que aprecia los instantes que vive día a día, por lo que demostró que mantiene un pensamiento muy positivo ante las adversidades.

A lo largo de este tiempo, el exesposo de Jones, Alejandro Camacho, ha destacado que Maximiliano, el hijo que tienen en común, ha sido clave para la recuperación de su madre pues desde que su salud se vulneró, el joven músico se ha mantenido muy cerca de ella y al pendiente de sus cuidados.

MF