Raquel Robles "Desafía" al gobierno de Oaxaca

Por segunda ocasión Raquel Robles llegará al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), para presentar su más reciente producción “Historia de una aurora y dos ocasos”, película en la que pone de manifiesto las luchas sociales que han paralizado a Oaxaca, de donde la actriz es originaria.

El filme dirigido por Acelo Ruiz Villanueva pone a Raquel Robles frente a “Anaclara”, una joven luchadora social quien, en complicidad con “Kresta”, será la responsable de trasladar un radiotransmisor que será clave para difundir las causas y condiciones de la lucha social que enfrentan ante el gobierno desde la insurgencia popular de la capital oaxaqueña.

“Es un conflicto social, la película hace mucho énfasis en lo humano de los personajes. ‘Anaclara’, es una mujer con una ideología política muy clara y su amigo ‘Kresta’ tiene una ideología contraría a ella, y a partir de eso lograran complementarse. Los movimientos en México y en todo el mundo se mueven por fibras humanas, llega un momento en que tenemos que dialogar y buscar un bien común”, comenta en entrevista Raquel Robles.

Robles destaca que esta historia basada en hechos reales recrea parte de lo acontecido el 29 de octubre de 2006, cuando la Policía Federal Preventiva se enfrentó a un grupo de insurgentes; lo anterior, señala la actriz, le permite adentrarse a personajes más humanos y reales que rompen por completo con la fantasía y el cliché de historias más romantizadas.

“Siempre que tengo un personaje para mí es una responsabilidad, me emociona conocer a otra persona a través de estos personajes. Es darle voz a una mujer con mucha fortaleza, en mi carrera me han tocado personajes femeninos así y ‘Anaclara’ tiene esas agallas de alzar la voz en un mundo en donde hay muchos movimientos sociales; esta mujer defendió sus ideales y eso es importante”.

La adaptación, como clave

Una particularidad en las historias que Raquel Robles protagoniza es situarse en épocas ajenas a su presente, lo que también ha representado un reto para comprender y exponer las formas de actuar, hablar y desenvolverse tal cual como los hicieron sus personajes en la vida real.

“Me toca formar parte de historias en épocas que no me tocaron vivir y eso creo que hace rico a mi trabajo. Es una búsqueda constante, con responsabilidad y astucia para saber dónde buscar información, pensar dónde y cómo estaría mi personaje en ese momento, de meterme también a otras ideologías de época, eso lo he disfrutado mucho”.

Lo que viene

Además de comenzar con la promoción de “Historia de una aurora y dos ocasos”, Raquel Robles se alista para el estreno de la cinta del director Julián Hernández, “La diosa de asfalto”, en donde dará vida a “La Tuca”, una líder pandillera mexicana de los años 80.

“Historia de una aurora y dos ocasos”.

Domingo 10, 20:00 horas, en la Cineteca FICG, Sala 4.

Lunes 11, 14:30 horas, en la Cineteca Nacional Cineforo.

Martes 12, 17:50 horas, en Cinemex Sania 1.

Transiciones camaleónicas

Robles resalta la oportunidad que ha tenido en su carrera de interpretar a mujeres desde distintos ámbitos de desarrollo personal y profesional; desde encarnar a una boxeadora, ser luchadora social, dar vida a “La Malinche” y hasta internarse a las pandillas mexicanas. “Todas estas mujeres tienen voz, no necesitan ser fuertes físicamente, siempre hablo de esta fortaleza desde el contenido de sus historias. Me encantaría que me lleguen más mujeres con esa voz de lucha y aguerridas, con agilidad de tomar decisiones, pero las mujeres en situaciones sumisas también tienen guerras interiores. Las historias de todas las mujeres son dignas de ser contadas”.