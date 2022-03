Raquel Pankowsky: Felipe Nájera revela cómo surgió "Martita Según"

Raquel Pankowsky se encontraba en una de las depresiones más profundas cuando "Martita Según" nació. En aquellos días la actriz participaba en la grabación de "Mujer Casos de la vida Real", ahí conoció a Felipe Nájera.

Pankowsky compartió con Nájera su idea de dar vida a la exprimera dama, y entre ambos le dieron forma al personaje.

Tras el fallecimiento de la actriz, Felipe Nájera recordó en entrevista ese momento al inicio del 2000, y compartió cómo fue que las ideologías políticas los separaron.

"Yo estaba haciendo a La Doña (en parodia) en aquel entonces -como sigo haciéndola ocasionalmente- y le dije: '¿por qué no hacemos algo juntos?'. La dirigí en el show, comenzamos a montar el personaje de Martita y su imitación, en el sentido en el que yo cree a La Doña, tenía muchos años de hacer cabaret, me gusta mucho la crítica política. A Raquel no hubo más que darle dos pinceladas y ya estaba Martita. En ese entonces, yo decidí ponerle el título de Martita Según porque así se llamaba el show, por eso quedó el nombre. Nos asesoró en los textos Humberto Robles", recordó.

Diferentes caminos

Poco después a Raquel le ofrecieron hacer un show en otro lado, con el imitador de Vicente Fox, por lo que dejó el proyecto inicial. Con el paso del tiempo se distanciaron, especialmente cuando surgieron diferencias en torno a la ANDA.

"En los conflictos de la Asociación de actores, con aquel movimiento que yo generé con las denuncias a ese sistema tan arraigado hace siete años, ahí fue un poco cuando cada quien agarró un camino distinto, y, pues, bueno, me duele mucho la separación, sobre todo cuando el talento y cariño ahí están, pero las ideologías políticas separan, cosa que no debería de suceder, a veces uno no lo puede evitar, lo entiendo", compartió.

Muere la actriz Raquel Pankowsky, recordada entre otras actuaciones por su imitación de Martha Sahagún



Descanse en paz. pic.twitter.com/IuNki4cZiR — Janosik García (@Janosikgarciaz) March 28, 2022

Finalmente, el actor y director deseó que Raquel descanse en paz, y se dijo feliz de saber que ella recordaba el origen de su personaje en conjunto.

"Qué padre que esté ese reconocimiento. Más allá de las diferencias, siempre prevaleció el reconocimiento mutuo. Esto me deja la enseñanza de que el cariño es más importante que las ideologías, más allá de las formas de pensar".

AF