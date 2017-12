¿Qué vimos los mexicanos este año en Netflix?

El 8 de enero fue el día que más mexicanos vieron la oferta de Netflix y entre las series que devoraron este año están "Suburra: Blood on Rome", "Shooter" y "El Chapo".

Netflix informó a través de un comunicado que otros de los contenidos en los que se hicieron maratones además de los antes mencionados fueron "The Keepers", "Greenleaf", "American Vandal", "Anne with an E", "Wet Hot American Summer: Ten Years Later", "The Mist" y "Fauda".

En el informe se destaca que menos de dos horas al día se disfrutaron comedias como "Disjointed", "GLOW" y "Santa Clarita Diet". Otros de las series más consentidas fueron "The Crown", "Una serie de eventos desafortunados", "Big Mouth", "Disjointed" y "Neo Yokio".

La serie más "supermaratoneada del año" fue "Club de Cuervos". "El Chapo", "13 Reasons Why", "Narcos", "Orange is the New Black", "Stranger Things", "Ingobernable", "Sense8", "Black Mirror" y "Better Call Saul" también fueron de lo destacable entre las preferencias de los espectadores.

Además, "Stranger Things" fue nombrada por los miembros de Netflix como "la mejor serie para ver en familia".