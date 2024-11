¿Qué significa ser 'demure' y por qué fue seleccionada como la palabra del año?

Los trends de internet avanzan a pasos agigantados y cambian en muy poco tiempo. Por este motivo, puede que desconozcamos el significado de algunas palabras que están de moda. Este tal vez sea el caso de “demure”, seleccionada palabra del año por el sitio Dictionary.com.

Dictionary.com es un sitio que cada año selecciona la palabra que más impacto cultural ha tenido entre los internautas. La decisión es tomada por lexicógrafos y expertos en lenguaje, los cuales se basan tanto en tendencias de búsqueda como en el impacto cultural que tienen las palabras en la sociedad.

De acuerdo con este mismo diccionario, “demure” significa en español ser alguien recatado, modesto, reservado, discreto o remilgado. En su idioma original, el inglés, “demure” representa algo positivo porque describe a alguien que es humilde y sencillo.

Los análisis del sitio dieron a conocer que este término ha aumentado un 1200% en las búsquedas de plataformas y medios digitales durante este año, lo que derivó en un nuevo significado para la misma expresión.

La resignificación surgió gracias al trend viral de decir “very demure, very mindful”, en TikTok. Posteriormente, se popularizó en otras redes y contextos. El término adquirió fama gracias a la creadora de contenido Jools Lebron, una tiktoker que se hizo famosa rápidamente gracias a su estilo “distintivo y elegante”.

En uno de sus videos más virales, Lebron define un look como “very demure”, parodiando un estilo de vida que aprecia lo serio, calmado y reservado.

“¿Ves cómo me maquillo para el trabajo? Muy recatada. Muy atenta. No vengo a trabajar con un “cut crease” verde. No parezco un payaso cuando voy a trabajar. No hago demasiado. Soy muy consciente cuando estoy en el trabajo. ¿Ves cómo estoy muy presentable? La forma en que vine a la entrevista es la forma en que voy al trabajo” dice el audio del video.

Esta expresión fue adoptada ampliamente por los usuarios, quienes comenzaron a utilizarla para describir, de manera sarcástica, desde prendas de vestir hasta actitudes y estilos de vida que transmiten clase y refinamiento.

De esta manera, “demure” está siendo utilizado de manera cómica por los usuarios para parodiar comportamientos elegantes, serios y minimalistas de la vida contemporánea.

CM