“¿Qué le pasa a mi familia?” alista su gran final

El próximo domingo 11 de julio en punto de las 20:30 a través del canal Las Estrellas llega a su final el melodrama de Televisa, “¿Qué le pasa a mi familia?”, producción a cargo de Juan Osorio, quien en entrevista con EL INFORMADOR adelanta que el público puede esperar grandes sorpresas con respecto a las historias de sus personajes centrales. La telenovela es uno de los contenidos más vistos de la televisión abierta, alcanzado casi cuatro millones de espectadores.

“Estamos ya en la recta final, contentos con los números y los resultados, sobre todo en una etapa tan difícil como lo ha sido esta pandemia, realizando los protocolos para el cuidado de todos los actores, producción y técnicos, no fue nada fácil, fue un gran reto, pero gracias a Dios las grabaciones se terminan y esperemos que así termine (la telenovela) al aire también con un gran impacto”.

Juan expresa que durante el transcurso de las grabaciones, constantemente había que estar cambiando los planes de trabajo precisamente por la pandemia, “había que hacer las observaciones de cualquier síntoma de cualquier persona y que el doctor inmediatamente hiciera la prueba. Eso nos llevó a cambiar estrategias en el sentido de logística, además había que tener cuidado en las escenas donde había un gran grupo de actores para evitar contagios, las locaciones, los viajes a Guanajuato, hospedar a todos de una manera diferente, la alimentación tuvo mucho que ver, no queríamos permitirnos que una infección intestinal abriera otra posibilidad, sin embargo, afortunadamente hemos llegado al final”.

Listo para asombrar a la gente

Con respecto a lo que puede esperar el público para los últimos episodios, adelanta el productor que se viene algo muy fuerte con doña “Luz” (Diana Bracho), pues está enferma de cáncer. “¿Qué va a pasar con ella? Es una sorpresa, el desenlace es muy fuerte. Tenemos un impacto con “Regina” y “Patricio” (Eva Cedeño y Mane de la Parra), pues tienen un embarazo. Gabriela Platas y Lisset Morelos van a tener un enfrentamiento, y algo que me tiene bien contento porque damos un mensaje bien bonito, es en la pareja juvenil (Danka y Emilio Osorio), porque tienen su primera vez de contacto, de descubrir la parte del sexo, que se maneja de tal manera que vamos a dar un mensaje positivo de respeto, sobre todo con un gran tacto para tocar estos temas tan difíciles”.

Muy enamorado

Luego de pasar meses complicados tras sobrepasar la enfermedad por la COVID-19, Juan no solo termina un proyecto exitoso como esta telenovela, sino que además, le abre las puertas al amor, confiesa estar muy enamorado de Eva Daniela quien también se incorpora al melodrama con una participación especial, haciendo un triángulo amoroso entre Emilio Sorio y Danka.

“Es una actuación especial que le pedí que me hiciera y es padre, porque de repente intenta interponerse entre ‘Sol’ y ‘Lalo’, que es muy difícil cuando dos seres tienen la seguridad y certeza de respetarse y quererse. Pero es interesante cómo interviene y luego, pues obviamente no logra su objetivo”.

Tras la experiencia de verse entre la vida y la muerte, Juan agradece haber encontrado el amor en Eva Daniela. “Esta novela me regala la oportunidad de volverme a enamorar, de poder conocer a una persona linda y hermosa como lo es Eva Daniela, una niña que de verdad tiene la madurez de una mujer a pesar de su edad, que obviamente yo sabía que iba a ser muy criticado en ese aspecto, pero como yo digo, y qué tiene que el corazón se enamore y que la persona se deje apapachar, yo estoy muy contento y muy agradecido con la vida y con Dios, y no tengo más que tratar de ser un buen ser humano”.

Expresa que no tiene por qué esconderse, “no soy una gente que acostumbre a decir mentiras, cuando me equivoco y cometo los errores, asumo la responsabilidad, pero también me gusta decir las cosas que me llenan de vida como lo es estar enamorado”. Juan se tomará un descanso después de esta telenovela para pensar embarcarse en otro proyecto, destaca que le gusta mucho seguir la línea familiar como lo ha hecho hasta ahora.

MQ