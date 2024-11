¿Disfrutas los conciertos de jazz? ¿Aún no tienes planes para mañana 21 de noviembre? Entonces abre un lugar en tu agenda porque el Conjunto Santander de Artes Escénicas (con dirección en avenida Periférico Norte 1695) y, como parte de su ciclo “NY Jazz All Star”, presentará en la Sala 2 a las 21:00 horas a “ Ashley Pezzotti and Her Trio ”.

Ashley Pezzotti, destacada vocalista y compositora neoyorquina, ha sido reconocida por su habilidad para interpretar y componer piezas que mezclan influencias del Great American Songbook —término que engloba las más conocidas composiciones de la cultura popular de los Estados Unidos del siglo XX—, y el bebop —estilo de jazz desarrollado en la década de los 40'—.

Su álbum debut de 2019, “We've Only Just Begun”, incluye composiciones originales que destacan por su calidad narrativa y su conexión con los estándares clásicos del jazz. Este trabajo le permitió realizar una gira nacional por lugares icónicos como Birdland Jazz Club y el Dizzy's Club en el Lincoln.

Ashley ha colaborado con artistas de talla internacional como Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Arturo Sandoval, Joey Alexander, Dave Holland, Jon Secada y la reconocida estrella de música country Keith Urban.

Además, participó en el programa Betty Carter Jazz Ahead en 2019, donde recibió enseñanza por parte de leyendas como Dee Dee Bridgewater y Jason Moran. Sus composiciones originales fueron interpretadas en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

En 2020, fue parte del álbum The Ever Fonky Lowdown de Wynton Marsalis, una suite que reflexiona sobre la cultura y la sociedad, consolidando aún más su lugar en la escena del jazz contemporáneo.

Con un estilo que evoca a grandes como Anita O'Day, Pezzotti combina una técnica impecable con la habilidad de capturar la emoción en sus interpretaciones.

Su destreza en el scat singing —tipo de improvisación vocal con palabras y sílabas sin sentido—, y su presencia en escenarios emblemáticos, como el Stockholm Concert Hall y el Kennedy Center, la posicionan como una figura prominente en la música jazz actual.

AO