Prometen que "La Voz… México" será diferente, más joven y mejor

Diferente, más joven y mejor que las anteriores ediciones, es como el productor Miguel Ángel Fox prometió que será la séptima temporada de “La voz… México”, que se estrenará el 14 de octubre próximo bajo la conducción de Lele Pons.

Los cantantes Maluma (Colombia), Anitta (Brasil), Natalia Jiménez (España) y Carlos Rivera (México) serán los “coaches” que buscarán a la mejor voz de entre los participantes, muchos ellos provenientes de varios países, pero radicados desde hace tiempo aquí.

"Todos sabemos que es una gran responsabilidad porque hay muchos jóvenes que de alguna u otra forma, su carrera depende de nosotros, por eso lo tomamos con la mayor seriedad posible"

Miguel Ángel Fox dijo que, por lo regular, el primer día de grabaciones es complicado porque sucede que entre algunos “coaches” no hay química, pero esta vez fue diferente, pues se trata de una “Voz… México” muy joven.

“Habrá mucha comedia, pero no esperen ver lo mismo que hicimos en otras temporadas. Quise darle un giro y un cambio porque si bien es un programa que funciona, hay que llegar a buenos resultados, pero a través de fórmulas diferentes”, explicó el productor.

Consideró que debido a que el formato es muy tradicional, se vuelve monótono, por ello optó en incluir ingredientes innovadores como sillas diferentes y cuatro botones en lugar de uno.

La razón de los botones se debe a que los “coaches” podrán bloquearse entre ellos cuando sospechen que a su compañero le gusta la misma voz, así evitarán competir. Sin embargo, esta acción podrá ejecutarse una sola vez durante la etapa de audiciones.

El productor, Miguel Ángel Fox afirma que en los cuatro "couches" y la conductora "hay química", por lo que afirma que es la producción más joven hasta el momento. TWITTER / @_CarlosRivera

En conferencia de prensa, los “coaches” destacaron que se llevan muy bien entre ellos, se divierten, bromean y realmente han hecho una química espectacular que transmitirán al televidente en cada emisión.

“Antes de empezar las grabaciones, nos reunimos para platicar y de cómo podíamos llevarnos entre nosotros, para saber cómo somos en lo personal. Para mí esto fue muy inteligente porque desde el primer día, en el escenario, se generó una vibra muy fuerte”, destacó Anitta.

Maluma, quien ha fungido como “coach” en diversas ediciones de la “La voz” y “La voz… kids” tanto en México como en Colombia, platicó que en este proyecto se siente como si fuera la primera vez, pues los nervios y la adrenalina le son inevitables.

Incluso, el colombiano externó su agradecimiento a las personas que les sirven el café, el agua y a los que hacen el almuerzo durante las grabaciones.

“Se siente que estamos en familia y eso para mí es muy especial e importante porque vengo con muchas ganas de trabajar y de sentirme en casa. Agradezco a México por el cariño y amor que me dan todos los días”.

Al preguntarles quién de ellos es el más bueno o el más malvado, Maluma dijo que todos tienen poco de cada cosa, básicamente, buscan que haya un equilibrio.

“Cuando viene alguien que canta medio mal, para mí es una experiencia desagradable, es como chupar un limón y pongo caras de chupar un limón. Es algo amargo y desagradable, pero ellos son divinos”, comentó Natalia Jiménez, ex integrante del grupo La Quinta Estación.

“A medida que avanzaba el programa, yo veía que nadie criticaba nada, que todo era maravilloso y les dejé claro que no es así, entonces ya tengo el título de la mala”, añadió al tiempo de resaltar que Carlos Rivera, en cambio, “es un bendito, tiene el cielo ganado, es un amor de Dios”.

Maluma resaltó que Anitta también es la buena y que el resto son más exigentes, pero de ahí radica el balance del concurso.

“Yo no quiero maltratar a la persona que esta acá. Ustedes decían que era horrible y no era culpa de los chicos porque ellos no hacen la producción musical”, respondió la brasileña entre risas de sus compañeros.

Fox consideró que con el impacto que todos los "coaches" generan a través de las redes sociales, podrán ganar públicos que no están acostumbrados a ver televisión, sobre todo jóvenes.

Odalys Ramírez también estará en la conducción, pero tras bambalinas. Asimismo, dará a conocer el lado más humano de los “coaches” y participantes.

A lo largo de seis ediciones, un total de mil 85 personas se han subido al escenario de “La voz… México” y han podido mostrar su talento gracias a ese formato.

