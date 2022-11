La producción del filme “Space Cadet”, dirigida por Liz W. ha finalizado, y teniendo como protagonista a Emma Roberts en esta nueva odisea, Prime Video ha presentado la primera fotografía de la actriz en lo que será su papel “Rex”.

Garcia (The Lifeguard) de su guion original, sigue la vida de “Rex”, quien originaria de Florida, es amante de las fiestas, pero eso no le impedirá convertirse en la única esperanza para el programa espacial de la NASA; después de que un descuido la lleva a entrenar con otros candidatos que tienen mejores trayectorias pero que no tienen su astucia, corazón y valor.

Previamente anunciados para protagonizar al lado de Emma Roberts están:

Poppy Liu (Hacks)

Gabrielle Union (The Inspection, Bad Boys II)

Tom Hopper (The Umbrella Academy)

David Foley (The Kids in the Hall)

Desi Lydic (Awkward)

Prime Video también está emocionado de anunciar al elenco adicional con:

Kuhoo Verma (Plan B)

Yasha Jackson (The Flight Attendant)

Troy Iwata (WeCrashed)

Andrew Call (Z: The Beginning of Everything)

Josephine Huang

Así como la estrella del pop colombiano Sebastián Yatra.

“Space Cadet” tiene en su producción a Stampede Ventures, Greg Silverman y Jon Berg, en tanto que en el proceso ejecutivo están Gideon Yu, Chris Bosco, Michael Tadross , a la propia directora Liz W. Garcia y a su protagonista Emma Roberts.

BB