La banda alemana de power metal, Powerwolf, se prepara para realizar su primera gira en solitario por América Latina, con fechas confirmadas en México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile y Argentina durante abril y mayo de 2025. Esta serie de conciertos será parte de la promoción de su más reciente álbum de estudio, Wake Up The Wicked, lanzado el pasado 26 de julio bajo el sello Nuclear Blast Records.

Los fanáticos mexicanos tendrán tres oportunidades para disfrutar del espectáculo de Powerwolf en vivo, con conciertos programados para el 23 de abril en el Auditorio BB de la Ciudad de México; el 24 de abril en el Guanamor Teatro Studio de Guadalajara; y el 25 de abril en el Showcenter Complex de Monterrey. Los boletos ya están disponibles en las respectivas plataformas de venta: Passline, FunTicket y SúperBoletos respectivamente.

ESPECIAL

Desde su formación en 2003, Powerwolf ha escalado posiciones hasta convertirse en una de las bandas más influyentes del power metal, destacando por su estilo único que fusiona el heavy metal tradicional con temáticas inspiradas en el horror y el folclore. Este enfoque ha permitido a la banda crear una atmósfera oscura y teatral.

Integrada por Attila Dorn en la voz, Matthew Greywolf en la guitarra, Charles Greywolf en el bajo y la guitarra, Falk Maria Schlegel en los teclados y Roel van Helden en la batería, Powerwolf ha construido una sólida discografía que incluye trabajos aclamados por la crítica, como Return in Bloodred (2005), Bible of the Beast (2009) y The Sacrament of Sin (2018).

Los conciertos de Powerwolf son famosos por su espectacular producción escénica, que combina elaborados decorados, efectos de iluminación y una energía desbordante sobre el escenario. Esta combinación ha permitido a la banda ofrecer actuaciones que son tanto visualmente impresionantes como musicalmente potentes, estableciendo una conexión única con el público.

En esta gira por México, los asistentes podrán disfrutar de clásicos como "We Drink Your Blood", "Army of the Night" y "Demons Are a Girl’s Best Friend", así como de las nuevas canciones de su álbum Wake Up The Wicked.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: "Viva la Concha": Kinky y Plastilina Mosh encabezan festival gratuito en Guadalajara

OF