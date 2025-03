¿Por qué Christian Nodal ya no habla de su hija? Esto sabemos

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal previo a su concierto en la Plaza de Toros México ofreció entrevistas a diversos medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre su carrera profesional, sin embargo, casi ningún periodista le preguntó directamente sobre Inti, la hija que tiene con su expareja Cazzu, la pequeña cumplirá dos años en septiembre, y aunque el cantante ha señalado que es una persona muy importante para él, hace ya varios meses que no la menciona.

Desde que Christian Nodal se casó en julio del año pasado con Ángela Aguilar, Inti ha desaparecido casi por completo de las redes sociales de su padre. Las fotos que el cantante de 26 años había compartido de su hija fueron eliminadas, por otro lado, la madre de la niña, Cazzu, continúa publicando imágenes de la pequeña, aunque siempre se asegura de ocultar su rostro.

En el pasado quedó aquel 14 de febrero de 2024, Día del Amor y la Amistad, cuando la entonces pareja Christian y Cazzu, mostraron al mundo el rostro de su hija con bellas fotos en familia, tres meses después, en mayo, la pareja anunció su separación a través de un sorpresivo comunicado.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti", informaron en aquel momento.

Christian Nodal pide no le pregunten sobre su hija Inti

Entre los medios que entrevistaron a Christian Nodal en esta nueva etapa musical del cantante, estuvo Gustavo Adolfo Infante, quien reveló que previo a su charla con el intérprete de "Botella tras botella", le pidieron que no le preguntara a Christian por Inti, su hija.

Fue el equipo de prensa del cantante quien pidió a los medios que no le preguntaran a Nodal sobre su hija Inti, y aunque no se les precisó la razón, circula que la expareja y padre de la niña estarían en medio de un proceso legal por la custodia y manutención.

"Me dijo Alex Jimenez, 'Gustavo, sólo hay un tema delicado, te lo pido, de la niña no (no hablará)", compartió el comunicador; sin embargo, fue él quien lo cuestionó sobre si le gustaría tener hijos con Ángela Aguilar.

La respuesta del cantante dio mucho de qué hablar, pues dijo que eran muy jóvenes para ser padres, que tal vez más adelante sí, con toda la felicidad; Nodal no mencionó en ningún momento a Inti, a quien le compuso la canción "Contigo al cielo".

