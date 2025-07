Por ESTE motivo cineastas están dejando de grabar en México

Ante la falta de incentivos fiscales que permita tener proyectos viables en términos económicos, productores mexicanos están llevándose películas y series a países donde sí se tienen esos beneficios.

Mónica Lozano, productora de No se aceptan devoluciones, comprobó retornos de dinero en Europa y África, donde acaba de terminar la serie “Nadie nos vio partir”; Jorge Aragón está cerca de llevarse a España la versión serie de “Infelices para siempre” y Mónica Vargas, de “Contigo en el futuro”, ya vio la oportunidad de llevarse próximos proyectos fuera del país.

La salida de producciones locales a otros países debe tomarse con atención. Estados Unidos es el ejemplo mediático porque justo por no contar con incentivos atractivos, en Los Ángeles se han quedado sin rodajes y varias producciones se han ido a otras naciones donde tienen más facilidades fiscales.

Así, series estadounidenses como "The Umbrella Academy" y "The Boys" migraron a Canadá, y las producciones británicas "The Crown" y "Black Mirror" se fueron a España en busca —además de las mejores locaciones—, de los lugares con mayores incentivos.

Con ello se quitan empleos locales y derrama económica. Una preocupación manifestada por Donald Trump, a principios de mayo, cuando para intentar frenar la fuga de producciones, amenazó con imponer aranceles a todo aquello filmado fuera del territorio estadounidense.

Pero la diferencia es notoria. Mientras en países como Colombia se devuelve hasta 40% de lo gastado en su territorio por una producción, en otros como Francia, España y Alemania es hasta 30%, o en Uruguay y Sudáfrica de 25 por ciento.

En México solo Jalisco tiene algo similar: la entidad opera desde 2023 el Cash Rebate, que consiste en una bolsa gubernamental que permite reembolsar hasta 40% de los gastos de servicios audiovisuales y de hasta 20% de los gatos en servicios generales.

La entidad ya se colocó como la segunda más prolífica en producción, solo detrás de la capital nacional.

"Es una realidad que nuestras producciones están buscando opciones fuera", comenta Mónica Lozano. "En el mundo tenemos más de 100 ciudades que tienen incentivos, ya sea el cash rebate o el tax rebate. Si filmas en un lugar y tus gastos son elegibles, te devuelven parte de lo que tú invertiste o te dan un certificado donde lo puedes vender a un empresario local y a cambio de ese certificado él paga impuestos. Aquí no hay eso".

Una producción mexicana da empleo directo a cerca de 300 personas durante todo su proceso. Y se estima que además de la derrama económica, por cada peso gastado, se generan otros cuatro en la cadena productiva, incluyendo estreno y venta en dulcería.

El único estímulo nacional global que existe, pero sin retorno de dinero, es el Eficine , que permite al productor mexicano buscar a empresas para que éstas destinen el 10% de su ISR al financiamiento de películas. Jorge Aragón, productor que afina detalles para filmar en España la serie “Infelices para siempre”, señala que las actuales condiciones de la industria hacen más complejo producir.

"Hay países que han tomado en serio su política de apertura a filmaciones extranjeras, y te devuelven porcentaje (entre otros) de viajes, hospedajes y sueldos del crew mexicano. Después de analizar pros y contras, varios estamos decidiendo filmar fuera, en mi caso en el país vasco, lo que no sólo termina siendo económicamente atractivo, sino que también incrementa los valores de producción de los proyectos".

México

En Jalisco, creció de 150 producciones en 2018 a 198 en 2023, año en que se instauró el incentivo en el estado.

En Jalisco, creció de 150 producciones en 2018 a 198 en 2023, año en que se instauró el incentivo en el estado. Italia

Por cada 10 monedas gastadas en su territorio por series y películas, el gobierno regresa cuatro a la producción.

Por cada 10 monedas gastadas en su territorio por series y películas, el gobierno regresa cuatro a la producción. España

Hay lugares como Islas Canarias que otorga 50% y Bilbao, 40 por ciento.

Hay lugares como Islas Canarias que otorga 50% y Bilbao, 40 por ciento. Colombia

Los estudios FOX fueron los primeros en llegar gracias a los incentivos. Otorga 40% en servicio de producción y 20% en logística.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO