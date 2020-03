Pone el drama en “Como tú no hay 2”

La teleserie “Como tú no hay 2” que protagoniza Adrián Uribe ha estado en el gusto del público desde su estreno —hace aproximadamente un mes— y si bien su contexto es la comedia, al actor Ferdinando Valencia le toca poner la sal y la pimienta desde la perspectiva del drama al interpretar a “Damián Fuentes Jasso”, el antagonista, quien es gerente general del “Consorcio Reyes Alonso” donde se desarrolla parte de la historia.

“No estoy contento con la situación que estamos viviendo, con el COVID-19, porque detrás de un tema como éste hay muchas cosas negativas, pero también tenemos que aprender a mirar lo positivo. Entonces, me agrada mucho dentro de lo que cabe y entendiendo cuáles son las circunstancias, que nuestro proyecto esté al aire en estos momentos, porque creo que le viene muy bien y le hacía mucha falta a la televisión un proyecto que no esté desarrollando temas que son abordados desde lo burdo y que a veces son grotescos y fuertes. Me gusta que esta novela se puede adaptar a toda la familia”, comparte en entrevista el histrión.

Destaca que justo ahora que hay que quedarse en casa, esta teleserie invita a todos a reunirse en familia. “Creo que la gran ventaja que tenemos ahorita es la de reencontrarnos con nuestras familias, de darnos tiempo que rara vez nos damos porque estamos avasallados por el trabajo o porque nos absorben las cosas urgentes en lugar de las cosas importantes. Y este producto que estamos generando permite la integración de la familia con un tema sano y divertido”.

Sobre el contexto de su personaje, Ferdinando interpreta a un hombre seductor, codicioso y manipulador. Es hijo de “Oriana” (Aylin Mujica) y tiene una rivalidad con “Ricardo” (Adrián Uribe), el hijo único de “Claudio” (Gerardo Murguía). En la trama se enamora de “Natalia” (Claudia Martín), con quien piensa casarse una vez que despoje a “Ricardo” de su fortuna. “Damián” es el más sorprendido con el radical cambio de personalidad de “Ricardo”, pero al igual que los demás, lejos está de imaginar que se trata de una usurpación.

“‘Damián’ es un joven que está frustrado con la vida, es un resentido porque a pesar de tener aparentemente una familia, nunca la ha tenido, su madre está desvirtuada de él y lo poco que sabe de su padre es lo que ella le ha hecho creer. Entonces, ‘Damián’ ha aprendido a usar el dolor para aprovecharlo, lo tolera y sabe que es capaz de aguantar cosas a las que nadie se expondría por tal de obtener sus objetivos. Para mí es un personaje que se mantiene en una línea, que es tan capaz de hacer lo que sea, hasta de quitarse la vida porque no se importa ni a él mismo”.

Finaliza al decir que su papel es el polo opuesto a Adrián Uribe quien hace doble papel, a unos hermanos gemelos a los cuales desarrolla desde la comedia.

JL