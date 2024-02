Poncho de Nigris dice que Sergio Mayer es el "Nuevo Alfredo Adame"

Poncho de Nigris afrontó las declaraciones recientes de Sergio Mayer en la que lo tachó de “pend**”, confesó que sí lo consideraba su amigo, pero la actitud confrontativa del exintegrante de "La casa de los famosos" hace que prefiera que estén alejados y le mandó deseos de buena suerte en la política.

Mediante un video de seis minutos, De Nigris le mandó un mensaje a Mayer, a quien tachó de mañoso y de que siempre intentar sacar provecho de los demás, y atribuyó que las declaraciones que hizo el esposo de Issabela Camil sobre él y el resto de los integrantes del “Team Infierno” son porque no tiene trabajo y sólo con el escándalo puede llamar la atención.

Recordó que, en efecto, le recomendó a Wendy Guevara y a Nicola Porcella que no le firmaran nada, pero no lo hizo a sus espaldas, sino en presencia de Mayer cuando aún estaban en "La casa de los famosos", donde conformaron el exitoso y popular Team Infierno.

Poncho lamentó que el dinero haga cambiar a Mayer, por lo que considera que, si hay dinero de por medio, es mejor no acercarse a él.

"El dinero hace que te marees un poco, cuando hay dinero de por medio, contigo Sergio es mejor no hacer nada", apuntó.

Poncho lamentó que Sergio siempre termine mal con sus amistades luego de hacer negocios con ellos, por ejemplo, con los Garibaldi y actualmente con el Team Infierno, pues hizo unos negocios con Wendy y, aunque fue exitoso para ambos, Mayer buscó que ella firmara un contrato, en el que para algunos, él era el que salía más beneficiado.

"A ti te gusta el debate, el conflicto, acabaste mal con los Garibaldi, acabaste mal con tus compañeros del Team Infierno, ¿por qué?, porque siempre quieres sacar provecho de todos los demás", sentenció.

Poncho aclaró que el que se robó la idea de "Sólo para mujeres" fue Mayer, de Las Vegas, y no él, como asegura; lo nombró como el "nuevo Alfredo Adame" por siempre querer estar en el conflicto, y hasta agregó que Sergio padece andropausia, un proceso natural en el que las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad.

"Te mando un abrazo, te veo y me da gusto, me dan ganas de abrazarte, pero ahorita estás en una etapa de andropausia, de conflicto, eres el nuevo Alfredo Adame que quieres armar conflicto con todos porque no llamas la atención con tu trabajo", dijo.

El mayor de los De Nigris aclaró que no le gusta quedarse callado, por lo que decidió responder a lo que se ha dicho sobre él recientemente, aunque eso sí, repuntó con ironía, "él siempre tiene la razón".

"Al final tú siempre tienes la razón, discutir contigo es como pelar con un pen**, es rebajarnos a tu nivel y al final tú nos vas a ganar por la experiencia".

De Nigris etiquetó al ex integrante de Garibaldi como una persona mañosa, aunque a pesar de ello manifestó su deseo de que le vaya bien en la política.

"Asesoré a mis amigos para que no te firmaran porque eres un poquito mañoso, eres un viejo mañoso, sé que vas a entrar a la política y te deseo lo mejor en la, pero eres mañoso", sentenció.

