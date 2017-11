Poder femenino en escena

Como un proyecto único en su tipo es como Alejandra Guzmán y Gloria Trevi califican a “Versus”, la gira internacional que en conjunto ambas cantautoras han desarrollado, uniendo sus mejores éxitos y colaboraciones en un concierto que a lo largo de dos horas expone el legado que esta dupla ha inyectado al rock-pop de América Latina.

Teniendo a Guadalajara como una de las últimas ciudades en las que “Versus” se presentará antes de culminar 2017 y aventurarse a países como Colombia, la dupla de cantantes destacó la sinergia que ambas tienen dentro y fuera del escenario, preponderando el apoyo que mutuamente se ofrecen en el ámbito personal y sobrellevando las cicatrices que el pasado ha dejado en su trayectoria y desarrollo familiar.

Será en el Auditorio Telmex donde hoy por la noche —y mañana jueves, a las 21:00 horas en ambas fechas— la Guzmán y la Trevi ejemplifiquen una vez más el éxito que “Versus” ha significado para sus carreras, posicionándolas como las intérpretes femeninas más importantes del momento en la escena mexicana, la cuales son capaces de llenar auditorios consecutivos en un solo mes.

“Sin querer siempre nos pusieron de rivales, tengo portadas de revistas en las que nos acaban a las dos. Sin embargo, ahora con esta gira hay una magia que ha sacado lo mejor a cada una, por lo que el público pide más”.

Sin remordimientos

Tanto Trevi como Guzmán aseguran no arrepentirse de los complejos momentos que las han situado al borde de la muerte, como en el caso de Alejandra quien estuvo hospitalizada por proceso quirúrgico mal ejecutado en su cadera; o los problemas legales que atravesó Gloria, los cuales la llevaron a luchar por el renacimiento de su carrera en las disqueras, el público y los escenarios.

“Estoy orgullosa de Gloria, porque ha salido adelante de cosas muy duras en su vida, estoy cuando sus ojos se llenan de lágrimas. La vida siempre te va a sorprender, siempre sale al escenario a brillar pase lo que pase”, expresó Guzmán sobre su cómplice musical, a lo que Trevi contestó aplaudiendo la faceta materna de la rockera y su lucha por recuperar sus salud.

“Si hubiera podido estar en algún momento del pasado con Alejandra, hubiera sido cuando tuvo la oportunidad de ser mamá, para ponerle mi hombro, de alguna manera me lo ha compartido cuando en el escenario cantamos ‘Yo te esperaba’ y me siento orgullosa”.

Ante esas experiencias, Gloria Trevi aseguró que en su faceta como compositora ahora refuerza más su compromiso social por defender a la mujer a través de canciones, próximas a grabarse, en las que expone la vulnerabilidad y blanco de críticas que viven ante el machismo, la misoginia e inseguridad hacia su persona y prestigio.

Gloria Trevi. Conmovida hasta las lágrimas durante su encuentro con los medios. EL INFORMADOR/E. Barrera

“Tenemos que hacer algo contra el maltrato que hay todavía contra el sexo femenino, tanto bullying… Y es que si hay un accidente terrible y se matan varios jóvenes, al día siguiente la crítica pregunta qué es lo que estaba haciendo la chava, que se lo merecía porque se fue a divertir. Estoy haciendo una canción que habla de eso y dice ‘es una piruja porque se entregó… y él es un fregón que se la tiró viéndole la cara’, es muy fuerte con una crítica a ese sector de la sociedad que todavía tiene odio contra la mujer y sus avances”.

Al respecto, Alejandra Guzmán comentó que desde su perspectiva el machismo permanecerá y la mujer aún tendrá que enfrentar prejuicios por mostrar fortaleza: “Machistas siempre habrá, es difícil ser una mujer fuerte y querer una pareja, el amor sorprender siempre. Cuando salimos había muchos hombres en la industria, siempre ha predominado, ahora hay hambre de ver a las mujeres. Estoy escribiendo una canción que dice ‘A mí no me vas a cambiar, hazle cómo quieras’, estoy diciendo cosas que antes no decía, ahora se habla más urbano en la música, es más simple, más sencillo, a lo que vas… Componiendo puedo decir las cosas tal cual como las pienso”.

Serie en puerta

Alejandra Guzmán reveló que ya se encuentran listos los 60 capítulos que integrarán la bioserie de su vida, proyecto que de momento está contemplado para que sea transmitido en televisión abierta; además, está considerando filmar una película que muestre su vida personal y profesional.

Nueva plataforma

La gira que emprendieron las cantantes ha dado como resultado la grabación de un DVD, el cual se enfoca en la presentación que dieron en la Arena Ciudad de México, bajo la producción de Sebastián Krys. Y aunado a ello, este show también podrá ser visto en 50 complejos de Cinépolis de todo el país; las funciones serán los días 17 y 18 de noviembre únicamente.