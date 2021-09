Michael Steve Burns, conocido por el programa infantil “Las Pistas de Blue”, reapareció con un video en redes sociales para dar un mensaje a todos aquellos que crecieron con “Blue” y el programa de Nickelodeon que este 8 de septiembre cumple 25 años.

"Mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo"

Fue a través del portal de Nick Jr. que Steve saludó a sus amigos. “¿Recuerdas que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con ´Blue´, encontrar las pistas, hablar con el ´Sr. Sal´, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas?”, comenzó Steve. “Y luego, un día yo estaba como : ´Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… Me voy”.

Steve continuó hablando sobre su despedida en 2002 del programa, y compartió con sus fans lo mucho que ahora ha crecido. “Sólo me levanté y fui a la universidad”.

“Estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer. Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo. Es increíble, ¿verdad?”, continuó Steve. “Quiero decir, comenzamos con pistas, ¿y ahora de qué se trata? Préstamos estudiantiles, trabajos, familias… Y mucho de ello ha sido complicado, ¿saben? Sé que lo saben”.

Finalmente, el ex conductor de “Las Pistas de Blue” agradeció a aquellos que lo acompañaron durante el programa. “Toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando en estos días, y eso es super genial (...) Quería decirles que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás”.

Sin duda, el video alegró a muchísimos internautas, quienes compartieron el post y reaccionaron con “me encanta” en Facebook, mismo donde ha logrado más de 25 millones de reproducciones.

“Las Pistas de Blue” se transmitió por Nickelodeon desde 1995 durante 6 temporadas. Actualmente se puede disfrutar de la serie infantil en Amazon Prime Video.

AC