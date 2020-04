Piso 21 te hará suspirar con “Tomar distancia”

La agrupación colombiana Piso 21 vuelve a las baladas, como en sus inicios, con el tema “Tomar distancia”, una canción que aborda las complicaciones de una relación de pareja. El video, que se estrenó el 15 de abril, fue dirigido por Ken Rodríguez; los integrantes de la banda grabaron las escenas en lo individual debido a la pandemia por el COVID-19.

La composición de “Tomar distancia” contó con la participación de los colombianos Juan Pablo Vega y Nabález y la puertoriqueña Raquel Sofía. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Mosty, quien ha trabajado con Piso 21 en la producción de “Déjala que vuelva”, “Una vida para Recordar” y “Dulcecitos’, entre otros. En entrevista, Lorduy y “El Profe” hablan sobre este lanzamiento.

“Esta canción es bien especial, todo lo hicimos desde la casa, la hicimos con todo el amor del mundo. Era muy normal llegar al set y empezar a grabar el video, ahora (en estas circunstancias) nos tocó hacer prácticamente todo; por ejemplo, a nosotros nos tocó elegir una buena zona (para grabarse)… Y sí tuvimos un director obviamente (Ken), alguien con quien estar en contacto para poder realizar bien el video. Entonces, pues nada, ‘Tomar distancia’ lo hicimos con todo el cariño para toda la gente, es una canción que refresca mucho el oído, está perfecta para escuchar en estos tiempos que es de estar en casa”, comparte Lorduy.

Sobre regresar a las baladas, dice “El Profe” que ha sido como mirar atrás: “No es tan extraño, nos movemos ahí como pez en el agua, pero obviamente es una balada 2020, más evolucionada a lo que estamos haciendo ahora. (Además), en este momento el planeta no está en un mood de rumba, de fiesta y de algarabía. Estamos en un mood de tranquilidad, de reposo, de querer escuchar música y tal vez prestarle más atención a las letras. Entonces, queríamos acompañar a todo nuestro público en esta temporada y darle música para oír... Habrá mucha gente que se va a sentir identificada con esta canción”.

Lorduy reitera que el tema tiene demasiado sentido y coherencia con lo que quiere expresar: “Es una situación real, tomar distancia de una relación que está fallando; esta canción salió de la mejor manera”.

Días de confinamiento

En cuanto a cómo están llevando los días de aislamiento desde su país natal, Colombia, Lorduy señala que trata de estar relajado con sus actividades. “Yo he estado entrenando mucho, he estado cocinando un poco más de lo normal, me dedico mucho tiempo, trato de leer lo más que puedo, hago música desde la casa, grabo también proyectos que estaban empezados; me lo estoy disfrutando al máximo, no me quejo, estoy al pendiente de mi familia y todo muy bien gracias a Dios”.

Por su parte, “El Profe” dice que precisamente toca a todos, de la manera que mejor le convenga a cada uno, enfrentar la situación actual. “O nos sumimos en depresión y en angustia, o tratamos de sacar la mejor versión de nosotros mismos. Igual que Lorduy, estamos haciendo música desde la casa, estudiando y aprendiendo cosas, tomando otras que habíamos dejado de hacer por tanto viaje, estamos disfrutando a la familia más que nunca y es un buen momento para volver a nosotros”.

Sin embargo, reitera que la responsabilidad que tienen como artistas es entretener y mandar un mensaje. “Nosotros no podíamos parar de hacer música y es el mismo mensaje que le estamos tratando de enviar a todo el mundo, lo que sepamos hacer, es momento de llevarlo a la máxima expresión, nosotros no por el hecho de estar encerrados tenemos que parar de crear; en mi caso he estado pintando mucho, escribiendo y haciendo música, y creo que es momento de sacar la mejor versión de cada uno”, reflexiona “El Profe”.

También pide al público en general no perder la calma ante estos días de encierro. “Esto es algo que nos tocó vivir a esta generación, no es muy fácil, pero no es imposible, confiemos mucho en Dios, es un momento para revaluarnos como humanos. Cuando todo esto pase, volverá la rutina de trabajo y en días como esos vamos a volver a desear momentos como estos, en paz y tranquilos”.

Lo que viene

“El Profe” considera que el mejor momento de la carrera de Piso 21 está sucediendo ya, para muestra la internacionalización de la que han gozado en los últimos dos años. “Hemos sacado música con los artistas que hemos admirado mucho, ya tenemos preparadas canciones, un disco entero para lanzar este año con colaboraciones con artistas top con los que hemos soñado hace mucho tiempo. Obviamente este momento de aislamiento nos toma a todos por sorpresa y nos cambia un poco lo que habíamos planeado para el resto del año; sin embargo, la música no para, ya tenemos listo el próximo sencillo; incluso, viene algo muy grande con una persona de México. Hemos sido pacientes y hemos podido escalar los peldaños poco a poco. Si nuestra carrera tiene 21 pisos, siempre nos sentimos en el primero, todavía nos falta por recorrer demasiado”, finaliza.