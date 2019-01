Pink tendrá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La intérprete de "What About Us" recibirá este 5 de febrero la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Ana Martínez, productora de El Paseo de la Fama de Hollywood, menciona para la revista Variety que "ella es una artista única que genera una sensación de alegría y sorpresa al mismo tiempo. Ella cautiva a la audiencia con su impactante voz y presencia en los escenarios". La encargada de presentar la ceremonia de reconocimiento será la comediante Ellen DeGeneres y la actriz Kerri Kenney.

Actualmente, Pink se encuentra de gira por su Beautiful Trauma Tour en el que datos de Billboard ha reportado más de 100 millones de ventas en boletos con 46 sold out en presentaciones.

Con más de 42 millones de álbumes y 75 millones de sencillos vendidos alrededor del mundo, Pink posee tres premios Grammy: dos por "Mejor Colaboración en Vocales Pop" y uno por "Mejor Interpretación Rock Femenina", cinco Billboard Music Awards, entre otros reconocimientos.

Ha encabezado la lista de canciones más importante en Estados Unidos, Hot 100, en tres ocasiones con las canciones "So What!" (2008), "Raise Your Glass" (2010) y "Just Give Me a Reason" (2012).

Su último álbum "Beautiful Trauma" está nominado en la categoría Mejor Álbum Pop en próxima entrega de los Premios Grammy junto a Kelly Clarkson, Ariana Grande, Taylor Swift y Shawn Méndez.

AC