Peter Murphy se une al Roxy Fest

El festival Roxy suma a Peter Murphy a su segunda edición y no será cualquier presentación sino que el artista británico ofrecerá un show celebrando 40 años de 'Bauhaus' junto a David J, el bajista original de la banda, en el único concierto que ofrecerán este año.

Bauhaus surgió a principios de los 80´s de la mano del talento de Murphy, Daniel Así, Kevin Haskins y David J quienes junto con The Cure son precursores del post-punk y gotic con sus clásicos sus clásicos ‘Bela Lugosi’s Dead’ y ‘A Forest’, respectivamente.

La agrupación vio su fin en 1988 con la cual Murphy emprendió su ascendente carrera como solista.

Incubus se une al Festival Roxy 2018

En el Roxy Fest también estarán presentes: Incubus, LCD Soundsystem, Franz Ferdinand, Erasure, Cuarteto de Nos, God Save the Queen, Jonáz, Techincolor Fabrics, Sublime With Rome, Antonio Sánchez & Migration, La Unión, Liniker E Os Caramelows, Crew Peligrosos, DJ Cheto, The Warning, Icari y La Toma.

Los boletos se encuentran ya en fase 2 (la última fase) y cuestan: $1100, General; $1700 Vip; $500 Infantil $500 (de 4 a 12 años) y $40, 000 Suites.