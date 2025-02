¿Peso Pluma es investigado en EU por presuntos vínculos con el crimen organizado? Esto sabemos

En los últimos días, el nombre de Peso Pluma ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por su música, sus relaciones amorosas o sus conciertos, sino por una supuesta investigación que las autoridades de Estados Unidos habrían iniciado en su contra.

Según información revelada por el periodista y creador de contenido Luis Chaparro, varias agencias estadounidenses tienen al cantante mexicano bajo investigación por posibles vínculos con el narcotráfico.

Chaparro afirmó en el canal del youtuber Gusgri que varias fuentes del crimen organizado y autoridades de Estados Unidos le confirmaron que actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre el joven artista. "No he visto las investigaciones, pero las fuentes me han dicho: ‘sí, estamos manejando una investigación bastante grande sobre este personaje’", comentó.

De acuerdo con datos que ha recibido, Chaparro afirmó que la "Doble P" recibió dinero del crimen organizado para financiar su carrera, lo que habría facilitado su rápido ascenso en la industria musical: "Sí agarró lana y le hicieron su carrera de alguna manera. No es raro".

Incluso, reveló que por las sospechas que tienen en su contra, cada que visita tierras estadounidenses es sometido a extensos interrogatorios: "Me han dicho que lo tienen muy bien vigilado, que lo detienen cada vez que cruza la frontera", agregó.

Pero esta no es la primera vez que Peso Pluma se ve envuelto en una investigación por supuestos nexos criminales. Hace casi un año, su participación en el Festival de Viña del Mar fue cancelada después de que medios chilenos afirmaran que la música de Peso hacía apología al narcotráfico y hasta lo acusaran de estar involucrado con bandas delictivas.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, pero la polémica continúa creciendo.

