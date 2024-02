Peso Pluma cancela participación en Festival Viña del Mar

Pero Pluma no se presentará en el Festival Viña del Mar. Así lo informó la organización del festival más importante de Latinoamérica. Aún no se sabe cuál es la razón, sin embargo, en el comunicado oficial queda claro que fue el artista mexicano de los corridos tumbados el que comunicó que no podrá presentarse este 1 de marzo.

En la misma publicación se adelantó que el cantante mexicano cancelará toda su gira por Latinoamérica. Aunque, por ahora, no hay comunicado oficial por parte de Peso Pluma acerca de ello. Lo único que sucedió en sus perfil de Instagram fue la desaparición de casi todas sus fotografías, incluídas en las que aparecía su ex pareja, Nicki Nicole, la artista que denunció su infidelidad en redes sociales.

El artista que lo reemplazará será Trueno, quien la misma organización del festival define como un exitoso cantante de freestyle que ha colaborado con Cypress Hill, Víctor Heredia, J Balvin, Nathy Peluso, Duki y muchos otros. El anuncio causó un poco de morbo porque se trata de otro ex de Nicki Nicole.

Mientras este anuncio fue sorpresivo, apareció en las principales plataformas de música la colaboración entre Santa Fe Klan, Duki y Peso Pluma llamada "No son Klle".

OB