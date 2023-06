Peso Pluma y Bizarrap lanzaron su esperada “Music Sessions #55” en YouTube y Spotify. El tema musical estuvo disponible a partir de las 18:00 horas de ayer, tras generar gran expectativa desde un día antes por el anuncio que los artistas publicaron en sus redes sociales. En el tráiler en el que aparecían dos ratones, el DJ y productor argentino anunciaba su colaboración con Hassan Emilio Habande Laija, quien también es conocido como "La Doble P".

En las primeras tres horas de vida, la canción superó los seis millones de visualizaciones en YouTube, luego de que fue subida por Bizarrap en su canal.

Peso Pluma es uno de los exponentes más reconocidos de los corridos tumbados, género musical que lo ha llevado a ser señalado como uno de los mejores artistas del mundo por plataformas como Spotify.

La “Music Sessions #55” de Bizarrap y Peso Pluma también se lanzó en esta plataforma. La canción fue compuesta por Gonzalo Julián Conde, Hassan Emilio Kabande Laija y Santiago Alvarado, nombres reales de los artistas.

El tema mezcla los corridos con música electrónica y en ella, Peso Pluma incluye frases que se emplean en la jerga mexicana: “plebitas”, “pistear”, “morritas”, “compa” y “puro fierro”. Además, retrata la vida de lujos que lleva el cantante de 23 años de edad, quien es originario de Zapopan, Jalisco.

La canción que habla de despecho, hace referencia a una ruptura amorosa y hasta ahora se desconoce si el cantante se la habría dedicado a alguna de sus ex parejas, como hiciera Shakira en lo que sus fans catalogaron como “una tiradera”.

La canción de más de tres minutos de duración también hace referencia al reloj que utiliza el cantante de corridos tumbados: un Patek Phillipe, cuyo costo es hasta de 99 mil dólares. Además de las joyas que usualmente utiliza, como una cadena de diamantes de la que pende un “Spider-Man” como dije.

Estallan las redes

La nueva canción de Bizarrap y Peso Pluma resultó ser todo un éxito y los usuarios de YouTube lo hicieron notar a través de comentarios, como: “Nuevo himno de México”, “Amigos la rompieron, es un temazo, Unión Argentino y Mexicano”, “Dejando en alto a México”, “Puro orgullo mexicano” y más.

Sin embargo, en los comentarios que se pueden leer en Twitter, los usuarios muestran confusión por la letra, dado que esperaban mensajes o indirectas en la canción.

“He intentado como cinco veces, pero ya me es imposible terminar el Bizarrap sesión del Peso Pluma”, “La bzp sesión de Peso Pluma no me gustó nada”, “La mejor parte de la session de Peso Pluma es cuando la cierras”, “Me gustó mucho la parte en la que Peso Pluma deja de cantar”.

La mayoría de usuarios publicó que no fue de su agrado, pero hubo una especie de “tiradera” para los españoles y argentinos quienes supuestamente fueron los que peores comentarios hicieron al tema previo a su lanzamiento. En Instagram comentaron con emojis de fuego y por supuesto, los comentarios fueron tanto buenos como malos.

Las sesiones más vistas de Bizarrap

Peso Pluma y Bizarrap estrenaron una colaboración musical ayer. Las sesiones de Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, son unas de las más vistas en YouTube. En realidad, nadie sabe cuál será su próximo invitado, pues acostumbra a revelar las colaboraciones de manera sorpresiva.

Pero, ¿cuáles son las sesiones más vistas de Bizarrap?

Para Bizarrap, sesión que publica, sesión que alcanza millones de reproducciones en la plataforma de videos. Por ello, internautas se preguntan si Peso Pluma logrará rebasar los números de sus colaboraciones más vistas:

-Shakira “Music Sessions #53”. La pista junto a la colombiana acumula 556 millones de reproducciones, al mismo tiempo que se convirtió en una de las primeras en entrar al top Global de Spotify. Tras su lanzamiento fue considerada como la revelación de Shakira acerca de su separación con el ex futbolista Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía.

-Quevedo “Music Sessions #52”. En 2022, “Quédate” se consagró como la pista del verano con 526 millones de reproducciones. El DJ y el rapero escalaron a la cima de plataformas digitales, incluso la canción desató tags y retos de baile en TikTok.

-Nathy Peluso “Music Sessions #36”. En 2020, la canción se ubicó en el puesto 74 del top Global de Spotify. Por si fuera poco, también recibió el Disco de Oro y Platino en España, y disco de Oro en Argentina. Actualmente, la colaboración entre Bizarrap y Nathy Peluso suma 372 millones de reproducciones en YouTube.

-Rene, el vocalista de Calle 13, lanzó un dueto con BZRP con el que dejó en claro la enemistad que existe entre él y el reguetonero J Balvin. Ello luego de acusar a Balvin de haber hecho un boicot en los Latin Grammy.

-Cazzu “Music Sessions #32”. La pista con Cazzu pasó desapercibida durante los primeros meses del estreno. Sin embargo, con la popularidad que la rapera obtuvo tras anunciar su relación con Christian Nodal logró cosechar 146 millones de vistas. Gran parte de lo anterior se debe a que, en aquel momento, el trabajo de Cazzu sólo era conocido en su natal Argentina. No obstante, al colaborar con el DJ ganó fans de todo el mundo, incluyendo mexicanos.

-Arcángel “Music Sessions #54”. Con 74 millones de oyentes, el exponente del género urbano latino y Bizarrap estrenaron su colaboración en 2023.

La mezcla fue un recuento por la vida de Arcángel, el ascenso a la fama, referencias a sus rivales en la industria y a personajes del fútbol, entre ellos: Lionel Messi, Diego Armando Maradona y el Dibu Martínez.

El tema interpretado por Bizarrap y Shakira ha sido el más exitoso en la carrera del productor argentino. CORTESÍA

