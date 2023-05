Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se popularizó con los corridos tumbados. Sin embargo, pese a su arrolladora fama, algunas personas se resisten a reproducir su música, tal como lo expresó un DJ de Puebla.

A sus 23 años, Kabande Laija ha enfrentado numerosas críticas relacionadas a sus composiciones musicales. Apología a la violencia, vínculos familiares con el narco y uso de drogas son algunos de los señalamientos contra el cantante.

"Doble P" se defendió mediante su cuenta de Instagram: "Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet", escribió a sus fans.

Aun con ello, cada vez más establecimientos expresan abiertamente su rechazo a la música de Peso Pluma. Un caso similar se registró en el restaurante "La Yarda Food Station", en Coahuila.

Por medio de Facebook, el DJ expresó que no considera ni las canciones de Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano y Grupo Marrano dentro de su setlist. Con lo cual dio por hecho que cada que algún cliente le realiza la petición es rechazada.

"En Sonido Vampiro creemos que la música de ciertos artistas no es necesaria para eventos familiares", señaló la cuenta en referencia a los corridos tumbados.

De acuerdo con el músico, dicha medida la han implementado desde hace tiempo y es que consideran que "son mala influencia para las nuevas generaciones, sobre todo, menores de edad".

Además del mensaje, "DJ Vampiro Puebla" publicó una foto de Peso Pluma y un símbolo de "prohibido".

La publicación se viralizó en la red social y acumuló 119 mil reacciones y 11 mil comentarios, algunos de ellos en el sentido de: "Excelente sonido Vampiro, felicidades", "A veces ni siquiera es buena música, es más basura", "Merecen un aplauso por tal decisión", entre otros.

