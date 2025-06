Pepe Aguilar opina sobre la relación de su hija y Christian Nodal

Pepe Aguilar admite que se sorprendió cuando su hija menor, Ángela Aguilar, le dijo que se casaría con Christian Nodal, al cantante de 56 años su hija lo agarró en curva cuando le dio la noticia; sin embargo, después entendió que si todo fue tan rápido se debió a que ellos ya estaban enamorados desde tiempo atrás.

El cantante admite que fue él quien los presentó, sin imaginar lo que pasaría años después, ya que cuando se conocieron, Ángela era menor de edad, tenía 14 años; sin embargo, los recién casados han dicho, aunque sin dar detalles, que su amor viene de tiempo atrás.

Pepe reconoció en entrevista con Mara Patricia Castañeda, que Ángela y Nodal están muy enamorados, recuerda que su esposa Aneliz era casi tan joven como Ángela cuando se casó con él, y que en su primer matrimonio él era muy joven. "Son súper pegados, cariñosos, están todo el tiempo juntos, Christian es un buen muchacho, yo no lo conocía", dijo.

Aguilar recordó que la boda entre su hija Ángela y Christian Nodal fue linda porque fue muy poca gente, sólo muy allegados, y aunque se quiso hacer con la mayor discreción posible, recuerda que drones sobrevolaron el lugar sin que pudieran impedir la filtración de imágenes.

Considera que el que todo haya sido "tan rápido" le ocasionó la ola de críticas a su hija. "Para entonces ya era un escándalo mediático muy grande, yo estaba aún como no creyendo por todo lo que estaba provocando, era una cosa tremenda". Pepe no se siente mal por las decisiones de sus hijos, tampoco se siente responsable porque asegura, cada quién es libre de hacer lo que quiere, así que a él no le quedó de otra más que aconsejar a su hija y a Christian.

Recuerda que cuando Ángela le habló de boda con Christian, él y su hija estaban muy unidos, demasiado, por lo que sí le afectó la repentina decisión de pasar a ser una señora casada. "Me daba coraje que de repente de la nada me arrebataran a mi hijita más chiquita", dijo; y remató que: "era muy shockeante, muy triste" el momento de la despedida de Ángela de casa para irse a vivir con su esposo.

