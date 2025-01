La cinta ambientada en la Tierra de Oz, “Wicked”, encabeza las nominaciones a la edición 31 de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) dadas a conocer ayer. El filme obtuvo cinco menciones incluyendo Mejor elenco, y nominaciones individuales para Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey.

Los incendios fuera de control que arrasaron Los Ángeles y el sur de California la noche del martes obligaron al Sindicato de Actores de la Pantalla a cancelar sus planes de anunciar las nominaciones en vivo; por ello, fueron dadas a conocer mediante un comunicado de prensa por el SAG, que el año pasado comenzó un acuerdo de varios años con una plataforma para transmitir los premios.

El exitoso musical “Wicked” vio aumentar sus posibilidades para los Oscar con las nominaciones de los SAG, que llegaron después de que la película fue celebrada por los Premios del National Board of Review en Nueva York. “Wicked”, incluso, recibió una nominación para el Mejor conjunto de dobles.

Los otros nominados para a mejor elenco son: “Anora”, “Conclave” (”Cónclave”), “Emilia Pérez” y “A Complete Unknown” (”Un completo desconocido”).

También fue un anuncio especialmente bueno para el drama de Bob Dylan “A Complete Unknown”. Se llevó cuatro nominaciones, incluyendo una para Timothée Chalamet a Mejor actor masculino, y nominaciones de apoyo para Edward Norton y Monica Barbaro.

Los Premios SAG son unos de los indicadores más precisos para los Oscar. Sus elecciones no siempre se alinean exactamente con las de la academia de cine, pero a menudo lo hacen.

Los últimos ganadores del premio a Mejor elenco — “Oppenheimer”, “Everything Everywhere All at Once” (”Todo en todas partes al mismo tiempo”), “CODA” (”CODA: Señales del corazón”) — terminaron por ganar el premio a Mejor película en los Premios de la Academia.

Todos excepto uno de los ganadores de actuación del SAG de los últimos tres años también han ganado en los Oscar. La única excepción fue Lily Gladstone, quien se llevó el SAG a la Mejor actriz el año pasado por “Killers of the Flower Moon” (”Los asesinos de la Luna”), pero el Oscar fue para Emma Stone de “Poor Things” (”Pobres criaturas”) en los Oscar.

Aunque algunas actuaciones pasadas por alto aún podrían obtener una nominación al Oscar, cualquier eventual ganador del Premio de la Academia, incluido el receptor del mejor elenco, casi seguramente vendrá de los nominados de ayer.

Los Premios del Sindicato de Actores de Pantalla se celebrarán el 23 de febrero en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles. La ceremonia, que será presentada por Kristen Bell, se transmitirá en vivo por streaming. Además de los premios competitivos, Jane Fonda recibirá un premio a la trayectoria.

Aplazan los Critics Choice Awards

La gala de los premios Critics Choice, que estaba previsto que se celebrara el próximo domingo 12 de enero en Santa Mónica (California), se aplazó ayer por los incendios que afectan Los Ángeles, California.

El director de operaciones de la asociación de los premios, Joey Berlin, aseguró que “el show había sido oficialmente pospuesto” pero no avanzó ningún detalle de la próxima fecha.

Por ahora en las redes sociales de los premios sólo han publicado un mensaje de apoyo a las personas afectadas: “Pensando en los amigos, familiares y compañeros de los Critics Choice afectados por los incendios de Los Ángeles”.

Hay cinco incendios activos alrededor de Los Ángeles y ya hay un “alto número” de heridos, 80 mil personas han tenido que huir de sus casas y el tráfico aéreo fue cancelado, según informaron las autoridades.

Además de esta gala, se cancelaron también varios estrenos de cine, eventos de algunas de las películas más nominadas con motivo de la temporada de premios, los premios AFI (del Instituto Americano de Cine Americano), previstos para este viernes, y una fiesta organizada el sábado por los premios BAFTA, de la academia de cine británica.

Los Critics Choice están considerados uno de los termómetros de los Oscar y se entregan por una asociación que está formada por 600 críticos y periodistas especializados que reconocen con estos premios la excelencia cinematográfica.

Además, el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2025, programada para el 17 de enero, se retrasará hasta el próximo 19 de enero en solidaridad con los devastadores incendios que asolan Los Ángeles.

Cine

Mejor elenco: “A Complete Unknown”; “Anora”; “Conclave”; “Emilia Pérez” y “Wicked”.

“A Complete Unknown”; “Anora”; “Conclave”; “Emilia Pérez” y “Wicked”. Mejor actriz: Pamela Anderson, “The Last Showgirl”; Cynthia Erivo, “Wicked”; Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”; Mikey Madison, “Anora” y Demi Moore, “The Substance.”

Pamela Anderson, “The Last Showgirl”; Cynthia Erivo, “Wicked”; Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”; Mikey Madison, “Anora” y Demi Moore, “The Substance.” Mejor actor: Adrien Brody, “The Brutalist”; Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”; Daniel Craig, “Queer”; Colman Domingo, “Sing Sing” y Ralph Fiennes, “Conclave”.

Adrien Brody, “The Brutalist”; Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”; Daniel Craig, “Queer”; Colman Domingo, “Sing Sing” y Ralph Fiennes, “Conclave”. Mejor actriz de reparto: Monica Barbaro, “A Complete Unknown”; Jamie Lee Curtis, “The Last Showgirl”; Danielle Deadwyler, “The Piano Lesson”; Ariana Grande, “Wicked” y Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”.

Monica Barbaro, “A Complete Unknown”; Jamie Lee Curtis, “The Last Showgirl”; Danielle Deadwyler, “The Piano Lesson”; Ariana Grande, “Wicked” y Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”. Mejor actor de reparto: Jonathan Bailey, “Wicked”; Yura Borisov, “Anora”; Kieran Culkin, “A Real Pain”; Edward Norton, “A Complete Unknown” y Jeremy Strong, “The Apprentice”.

Jonathan Bailey, “Wicked”; Yura Borisov, “Anora”; Kieran Culkin, “A Real Pain”; Edward Norton, “A Complete Unknown” y Jeremy Strong, “The Apprentice”. Mejor elenco de dobles: “Deadpool & Wolverine”; “Dune: Part Two”; “The Fall Guy”; “Gladiator II” y “Wicked”.

Televisión

Mejor elenco de drama: “Bridgerton”; “The Day of the Jackal”; “The Diplomat”; “Shogun” y “Slow Horses”.

“Bridgerton”; “The Day of the Jackal”; “The Diplomat”; “Shogun” y “Slow Horses”. Mejor elenco de comedia: “Abbott Elementary”; “The Bear”; “Hacks”; “Only Murders in the Building” y “Shrinking”.

“Abbott Elementary”; “The Bear”; “Hacks”; “Only Murders in the Building” y “Shrinking”. Mejor actriz en una serie de drama: Kathy Bates, “Matlock”; Nicola Coughlin, “Bridgerton”; Allison Janney, “The Diplomat”; Keri Russell, “The Diplomat” y Anna Sawai, “Shogun”.

Kathy Bates, “Matlock”; Nicola Coughlin, “Bridgerton”; Allison Janney, “The Diplomat”; Keri Russell, “The Diplomat” y Anna Sawai, “Shogun”. Mejor actor en una serie de drama: Tadanobu Asano, “Shogun”; Jeff Bridges, “The Old Man”; Gary Oldman, “Slow Horses”; Eddie Redmayne, “The Day of the Jackal” y Hiroyuki Sanada, “Shogun”.

Tadanobu Asano, “Shogun”; Jeff Bridges, “The Old Man”; Gary Oldman, “Slow Horses”; Eddie Redmayne, “The Day of the Jackal” y Hiroyuki Sanada, “Shogun”. Mejor actriz en una serie de comedia: Kristen Bell, “Nobody Wants This”; Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Liza Colón-Zayas, “The Bear”; Ayo Edebiri, “The Bear” y Jean Smart, “Hacks”.

Kristen Bell, “Nobody Wants This”; Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Liza Colón-Zayas, “The Bear”; Ayo Edebiri, “The Bear” y Jean Smart, “Hacks”. Mejor actor en una serie de comedia: Adam Brody, “Nobody Wants This”; Ted Danson, “A Man on the Inside”; Harrison Ford, “Shrinking”; Martin Short, “Only Murders in the Building” y Jeremy Allen White, “The Bear”.

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Kathy Bates, “The Great Lillian Hall”; Cate Blanchett, “Disclaimer”; Jodie Foster, “True Detective: Night Country”; Lily Gladstone, “Under the Bridge”; Jessica Gunning, “Baby Reindeer” y Cristin Milioti, “The Penguin”.

Kathy Bates, “The Great Lillian Hall”; Cate Blanchett, “Disclaimer”; Jodie Foster, “True Detective: Night Country”; Lily Gladstone, “Under the Bridge”; Jessica Gunning, “Baby Reindeer” y Cristin Milioti, “The Penguin”. Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV: Javier Bardem, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”; Colin Farrell, “The Penguin”; Richard Gadd, “Baby Reindeer”; Kevin Kline, “Disclaimer” y Andrew Scott, “Ripley”.

Javier Bardem, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”; Colin Farrell, “The Penguin”; Richard Gadd, “Baby Reindeer”; Kevin Kline, “Disclaimer” y Andrew Scott, “Ripley”. Mejor elenco de dobles: “The Boys”; “Fallout”; “House of the Dragon”; “The Penguin” y “Shogun”.

