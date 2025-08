¡Atención cinéfilos! Agosto llega cargado de emociones a la pantalla grande, desde animación y comedias que harán reír a todo el público, hasta grandes superproducciones de acción y dramas que prometen mantenerte al borde de tu asiento.

En este mes, Cinépolis estrena títulos imperdibles que abarcan todos los gustos y edades; ya sea que busques una escapada familiar, un plan romántico o una experiencia cinematográfica llena de adrenalina, encontrarás tu próxima película favorita.

Por ello, acompáñanos en este recorrido por los lanzamientos más esperados de agosto 2025: ¡Tu próxima gran experiencia cinematográfica te espera en Cinépolis!

BTS ARMY: Forever We Are Young

Estreno: 2 de agosto

Este poderoso documental nos lleva a un viaje íntimo por las vidas de fanáticos de BTS en todo el mundo: desde Corea del Sur y Estados Unidos, hasta México. BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG no solo celebra el impacto global del grupo, sino también el papel transformador de ARMY, una comunidad que ha roto barreras, desafiado estereotipos y creado una red internacional de identidad, pertenencia y esperanza. Una mirada profunda a cómo la música puede unir al mundo.

Otro viernes de locos

Estreno: 7 de agosto

La historia da un giro inesperado años después de la inolvidable crisis de identidad entre Tess y Anna. Ahora, Anna es madre y está a punto de convertirse también en madrastra, enfrentándose a los desafíos que trae consigo la unión de dos familias distintas, pero cuando todo parecía estar en calma, madre e hija descubren que el destino aún tiene sorpresas guardadas… y que un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar.

Demon Slayer: El tren infinito

Estreno: 7 de agosto

En esta intensa aventura, Tanjiro Kamado y sus compañeros del Demon Slayer Corps se unen a Kyōjurō Rengoku, el Hashira de la Llama, para investigar una inquietante ola de desapariciones en un tren que parece no tener fin. Lo que no imaginan es que a bordo los espera Enmu, la última de las Lunas Inferiores de los Doce Kizuki, quien ha preparado una emboscada letal que pondrá a prueba su fuerza y determinación.

La hora de la desaparición

Estreno: 7 de agosto

Una noche, todos los niños de una misma clase desaparecen sin dejar rastro… excepto uno. La comunidad, desconcertada y llena de temor, se enfrenta al misterio: ¿quién —o qué— está detrás de este inquietante suceso?

Stans: Eminem y sus grandes fans

Estreno: 7 de agosto

Este documental, cargado de sorpresas, nos invita a explorar el corazón emocional que late detrás de muchas de las letras de Eminem, en un giro inesperado, el icónico rapero estadounidense abre un espacio íntimo para conversar con sus seguidores más fieles, descubriendo cómo su música ha marcado y transformado sus vidas.

#RUNSEOKJIN EP. TOUR En vivo desde Ámsterdam

Estreno: 9 de agosto

Se trata de una emotiva celebración del regreso de Jin, el primer integrante de BTS en finalizar el servicio militar. Este evento marca también el lanzamiento de su segundo EP, Echo, que debutó en el primer lugar del Billboard World Albums y alcanzó el tercer puesto en el Billboard 200, reafirmando su impacto global como solista.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas

Estreno: 9 de agosto

La zapatería de nuestros Mirreyes y Godínez favoritos está en serios aprietos, y Genaro y Mich, junto con el resto del equipo, se lanzan en una aventura sin frenos rumbo a Las Vegas para cerrar un contrato crucial. Lo que parecía ser un viaje de negocios termina desbordándose en una cadena de enredos, excesos y sorpresas que solo la Ciudad del Pecado puede ofrecer. Entre fiestas descontroladas y resacas monumentales, la gran pregunta es: ¿lograrán salvar la empresa… o perderán hasta los calcetines en el intento?

Drácula

Estreno: 14 de agosto

Esta versión renovada nos presenta a Vladimir, un príncipe del siglo XV que, tras perder a su amada esposa, se rebela contra Dios y cae en la oscuridad convirtiéndose en vampiro, siglos después, en el Londres del siglo XIX, el encuentro con una mujer idéntica a su difunta esposa lo lleva a una obsesiva persecución… una que podría sellar su destino para siempre.

Animales peligrosos

Estreno: 14 de agosto

En este escalofriante thriller psicológico, seguimos a Zephyr, una intrépida surfista que cae en manos de un asesino en serie con una perturbadora fascinación por los tiburones, atrapada en su barco en medio del océano, Zephyr deberá usar todo su ingenio y valentía para escapar antes de convertirse en carnada viva en el macabro plan de su captor.

Eddington

Estreno: 14 de agosto

Ambientada en el polvoriento y ficticio pueblo de Eddington, Nuevo México, esta historia desata una intensa confrontación entre el sheriff local, interpretado por Joaquin Phoenix, y el alcalde del lugar, encarnado por Pedro Pascal, un líder tan carismático como autoritario.

Lo que al principio parece un choque de ideales, pronto se convierte en un conflicto que divide al pueblo entero, en medio de la desconfianza, el aislamiento y las tensiones crecientes, los habitantes se ven obligados a tomar partido, mientras Eddington se convierte en una bomba de tiempo a punto de estallar.

Rosario: Herencia maldita

Estreno: 14 de agosto

Rosario, una exitosa corredora de bolsa en Wall Street, se ve atrapada en una noche aterradora cuando debe quedarse junto al cuerpo de su abuela Griselda, quien ha fallecido de manera inesperada. Atrapada en el departamento de Griselda por una fuerte tormenta de nieve y rodeada de vecinos hostiles, incluido el vigilante Joe, Rosario enfrenta una situación que se torna cada vez más siniestra.

Conforme avanza la noche, fuerzas sobrenaturales y oscuras, que han poseído el cadáver de Griselda, comienzan a acechar y atacar a Rosario. Convertida en el blanco de una maldición familiar ancestral, Rosario deberá confrontar los secretos de su pasado y luchar por salvar su vida y su alma en una desesperada batalla para romper el mal que la amenaza.

Shadow Force: Sentencia de muerte

Estreno: 14 de agosto

En esta peli conoceremos a Kyrah e Isaac, exlíderes de un grupo internacional de élite llamado Shadow Force, desafían las reglas al enamorarse. Para proteger a su hijo, se ven obligados a desaparecer en las sombras. Ahora, con una jugosa recompensa sobre sus cabezas y la implacable Shadow Force pisándoles los talones, esta familia se enfrenta a una batalla sin tregua donde solo la unión y la valentía podrán salvarlos.

El último rodeo

Estreno: 14 de agosto

Para rescatar a su nieto, una estrella retirada del rodeo decide regresar a la arena y competir en una peligrosa monta de toros. En este intenso viaje, confronta viejas heridas, redescubre su fe y aprende que el coraje más auténtico nace del amor y la unión familiar.

Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir

Estreno: 14 de agosto

París está en grave peligro cuando Lila Rossi regresa transformada en Chrysalis, una villana más poderosa y astuta que nunca, Marinette, ahora Guardiana de los Miraculous, toma el mando para proteger la ciudad y guardar sus secretos.

Entre amor, traiciones y giros inesperados, Ladybug y Cat Noir enfrentan su mayor desafío. Por primera vez en Latinoamérica, los fans podrán disfrutar en cines los tres primeros episodios de la nueva temporada, ¡doblados al español!

Haz que regrese

Estreno: 21 de agosto

La historia sigue a Andy y Piper, dos hermanos que, tras quedar huérfanos, son llevados a vivir con su nueva madre adoptiva, Laura, en una casa remota. Pronto, los hermanos descubren que Laura está involucrada en un ritual oscuro y aterrador, y se ven atrapados en una espiral de posesiones y secretos ocultos.

Nadie 2

Estreno: 21 de agosto

Luego de cuatro años después de un choque accidental con la mafia rusa, Hutch sigue debiendo 30 millones de dólares, pagando su deuda con una cadena interminable de trabajos para criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su peligroso “trabajo”, él y su esposa Becca se sienten cansados y distantes. Por eso, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry disfrutaron de unas vacaciones cuando eran niños.

Junto con el padre de Hutch, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plummerville, listos para relajarse bajo el sol y divertirse. Pero un pequeño enfrentamiento con unos matones locales llama la atención de un corrupto operador del parque y su oscuro sheriff, poniendo a Hutch en la mira de la jefa criminal más peligrosa y despiadada que él o cualquiera haya enfrentado jamás.

La vida de Chuck

Estreno: 21 de agosto

Basada en el relato de la novela corta If It Bleeds de Stephen King, esta película narra la vida de Charles Krantz de manera inversa: comienza con su muerte a los 39 años debido a un tumor cerebral y retrocede hasta su infancia en una casa supuestamente embrujada.

La infiltrada

Estreno: 21 de agosto

Esta producción española está inspirada en la impactante historia real de Aranzazu Berradre Marín, el alias utilizado por una valiente agente de la Policía Nacional que se infiltró durante ocho años en la banda terrorista ETA. Con apenas 20 años, logró integrarse en la izquierda abertzale, convirtiéndose en la única mujer que vivió en un piso junto a altos dirigentes de ETA. Su misión la llevó a romper completamente los lazos familiares, todo con el objetivo de desmantelar el comando Donosti en un momento crítico, justo cuando la banda anunciaba una tregua falsa.

Mascotas al rescate

Estreno: 21 de agosto

Justo cuando un tren está a punto de partir, suena la alarma que obliga a todos los pasajeros a bajar, pero el tren arranca de repente, dejando atrás a aquellos que no lograron bajar: las mascotas. Sorprendidos, estos animales descubren que Hans, un astuto y resentido tejón, ha tomado el control del tren con un plan de venganza contra Rex, el perro policía que lo encarceló años atrás.

La madre de todas las mentiras

Estreno: 21 de agosto

Esta historia nos adentra en la compleja red de mentiras de una familia y la incansable búsqueda de una joven por descubrir la verdad. Narrada en primera persona por Asmae, hija y directora del documental, el relato conecta la historia nacional con la experiencia personal para revelar los Motines de Subsistencia de Marruecos en 1981.

Los Roses

Estreno: 28 de agosto

La vida parece perfecta para Ivy y Theo: carreras exitosas, un matrimonio feliz y unos hijos adorables. Pero bajo esa imagen ideal, se aproxima una tormenta. Mientras la carrera de Theo comienza a caer, las ambiciones de Ivy despegan con fuerza, desatando una caja de Pandora llena de competitividad y resentimientos ocultos que amenazan con destruir su armonía.

Atrapado robando

Estreno: 28 de agosto

Hank Thompson fue una estrella del béisbol en la preparatoria, pero ya no puede jugar. A pesar de eso, su vida marcha bien: tiene una novia increíble, maneja un bar de mala muerte en Nueva York y su equipo favorito está en racha. Todo cambia cuando su vecino punk-rocker, Russ, le pide cuidar su gato por unos días.

De repente, Hank se ve envuelto en un enredo con un variopinto grupo de gangsters peligrosos que parecen querer un pedazo de él, aunque él no sabe por qué. Para sobrevivir, Hank tendrá que usar toda su astucia y coraje para escapar y descubrir qué está pasando antes de que sea demasiado tarde.

Escape explosivo

Estreno: 28 de agosto

John Lawlor es un implacable agente de la DEA, capaz de detener a cualquier criminal y hacer lo necesario para cerrar un caso. Joey, por otro lado, es una conductora audaz y veloz en Taipei, difícil de encontrar y casi imposible de atrapar. Aunque nunca debieron enamorarse, el destino los reúne 15 años después en un fin de semana explosivo en Taipei, donde descubrirán que lo más complicado no es capturar a un narcotraficante millonario, sino volver a enamorarse.

El club perfecto

Estreno: 28 de agosto

Diego y Mirko comienzan como rivales, pero pronto se convierten en inseparables amigos al formar un club con los estudiantes más excéntricos de su clase. Unidos por un objetivo común —robar exámenes—, diseñan y llevan a cabo un plan audaz y complejo que fortalece su amistad y dejará una huella imborrable en sus vidas.

Armand: Una acusación peligrosa

Estreno: 28 de agosto

Armand, un niño de 6 años, se ve envuelto en una acusación que sacude su escuela primaria: se le culpa de haber traicionado a su mejor amigo. Aunque la verdad detrás del incidente permanece en la sombra, este hecho desata una cadena de conflictos y enfrentamientos entre padres y docentes, quienes luchan por encontrar justicia y redención en medio de la confusión.

