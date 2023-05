El próximo jueves 1 de junio se estrena la película animada de Sony Pictures y Marvel, “Spider-Man: A través del Spider-Verso”, cinta dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. Este proyecto llega luego del gran revuelo que causó “Spider-Man: Un nuevo universo”, película ganadora del Oscar al Mejor filme animado en 2019.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con el animador mexicano Cruz Contreras, quien de nueva cuenta participa en este universo arácnido como lo hizo en la anterior cinta, resaltando los nuevos retos y emociones en los que se ha visto inmerso con esta reciente aventura: “‘Spider-Man: Un nuevo universo’ fue un proyecto complejo, ha sido de las películas más difíciles en las que he estado y cuando llegamos a ‘Spider-Man: A través del Spider-Verso’, pues sabíamos de toda esta complejidad que ya de por sí teníamos”; de hecho, resalta que la misma producción les notificó al equipo de producción que esta nueva hazaña, al menos, iba a ser seis veces más difícil.

“Y sí, no se equivocaban, pero creo que el resultado está muy bien y ya lo vamos a poder disfrutar”. Recuerda que muchas de las herramientas de “Spider-Man: Un nuevo universo” se optimizaron para poder utilizarlas en “Spider-Man: A través del Spider-Verso”, “además de que se crearon nuevas herramientas para otros personajes y otros estilos de animación, y yo creo que todo eso se nota en la película”.

Cruz señala que cada personaje, cada mundo y cada universo, tomó mucho tiempo de investigación para poder desarrollarse. “Yo creo que la magia de esta película es que tiene muchos videos de investigación, muchas referencias y mucho arte, es súper artesanal, todo esto para tratar de preservar la esencia de todos estos personajes que el mundo quiere tanto”.

Recuerda a manera de anécdota que en la anterior película fue todo un reto trabajar con el gorro de “Spider-Gwen”, “y no había muchas tomas de ella”, pero en esta entrega él sabía que iba a verse más del personaje, “y me dije que no iba a pasar por los anteriores problemas que tuve en ‘Spider-Man: Un nuevo universo’, así que justo cuando entré, me hice una herramienta para poder hacer el gorrito de ‘Gwen’ de una manera mucho más eficiente”.

Para los fans de hueso colorado del universo arácnido, habrá momento épicos en referencia a memes que circulan en el internet, “ese es el chiste del arte, que cada quien agarre esa película y la adapte a su vida; es decir, que tome los mensajes” y que diga cuál personaje lo represente.

Nuevas temáticas

El animador mexicano señala que la cinta es muy oportuna al plantear temáticas que se debaten en la vida actual como la inteligencia artificial y el multiverso: “Esta es una película que encaja en el mundo actual y espero que eso la vuelva muy relevante”. Finaliza al pedirle al público que analicen cada cuadro de la película, “hay muchas sorpresas, hay mucha acción, se van a divertir mucho y se van a quedar con la boca abierta”.

“Gwen” y “Miles” salvarán a los que aman. CORTESÍA

Las decisiones que afronta un héroe

En esta nueva aventura, “Miles Morales”, mejor conocido como “Spider-Man”, es catapultado a través del “Multiverso”, donde se encuentra con un equipo de “Spider-Gente” encargado de proteger su existencia. Pero cuando los héroes difieren acerca de cómo manejar una nueva amenaza, “Miles” se enfrenta a los otros “Spiders” y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama.

En ese sentido, comparte Cruz que para él en algún lugar del mundo tanto “Miles” como “Gwen” y los demás personajes, existen. “Son parte de mi familia, literal, los vi nacer y los he visto crecer en esta película”. “Miles” ahora se ve involucrado en tener que tomar decisiones que podrían cambiar el futuro de quienes están a su alrededor.

Sobre esta premisa que presenta la cinta, Cruz le dice al público que ha pasado un año en la historia “y ya no estamos viendo al mismo ‘Miles’ que está descubriendo cómo ser ‘Spider-Man’; ahora, es un héroe hecho y derecho y además de eso tiene que estar lidiando con todo lo que es ser adolescente, la familia, los amigos, además de ser el superhéroe de Brooklyn… Así que es difícil, y enterarse que no es el único ‘Spider-Man’ en el universo, pue sí está complicado”.

Cruz expresa que se identifica mucho con “Miles”, considera que los momentos que el personaje ha vivido, son situaciones que a él también le han tocado, “pero en esta película vemos un poco más de ‘Gwen Stacy’ y me relacioné un poco más con ella y con su historia”.



Los personajes

“Miles Morales”: Es el protagonista de la película; es un adolescente afrolatino de origen puertorriqueño con habilidades similares a las de su predecesor “Peter Parker”, pero también cuenta con poderes únicos, como la capacidad de camuflarse y disparar explosiones de energía venenosa.

“Spider-Gwen”: También conocida como “Gwen Stacy”, es una versión alternativa del personaje de “Spider-Man”. Es una superheroína con un traje distintivo y habilidades arácnidas que ha ganado popularidad por su historia única y su agraciado estilo de pelea fruto de su aprendizaje en el ballet. Ella es una de las principales defensoras de “Miles”.

Miguel O´Hara: Es un personaje ficticio de Marvel Comics conocido también como “Spider-Man” 2099. Es un científico genético del futuro que, tras un accidente, adquiere habilidades arácnidas y se convierte en un héroe en la era del año 2099. Su traje distintivo y tono futurista le han ganado un lugar destacado en el universo de “Spider-Man”.

El “Dr. Jonathan Ohnn”: Es un villano recurrente en los cómics de “Spider-Man”. Posee el poder de crear portales en forma de manchas negras que le permiten teletransportarse y manipular el espacio a su antojo, convirtiéndolo en un desafiante enemigo para el arácnido.

“Miguel ‘O Hara”, (al frente de la foto) este personaje es una variante del “Hombre Araña” que viene del año 2099; en la cinta la voz es del actor Oscar Isaac. CORTESÍA



Sobre Cruz Antonio Contreras

El ilustrador mexicano nació el 3 de mayo de 1990, en Iguala de la Independencia, Guerrero, donde estudió la primaria y secundaria. A los 15 años se mudó a la ciudad de Cuernavaca, Morelos para estudiar la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente estudió la Licenciatura en Animación y Arte Digital en esa misma universidad.

Al culminar sus estudios universitarios tomó la decisión de estudiar un curso de Artes Creativas en Sunderland en Reino Unido y una especialidad en Simulaciones Dinámicas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Regresó a México para trabajar en diversos estudios, haciendo comerciales para diversas marcas.

Después, se mudó a Vancouver, Canadá donde trabajó para Moving Picture Company, en películas como: “La Torre Oscura” y “La Liga de la Justicia”.

En 2017 cambió de giro, de los efectos visuales a la animación, Sony Pictures Imageworks, fue la empresa que le abrió las puertas para trabajar en la película ganadora del Oscar y Globo de Oro a Mejor película Animada: “Spider-man, un nuevo universo”.

Cruz ha trabajado con Sony en estas películas:

“Más allá de la Luna” , nominada al Oscar a Mejor película animada, en el 2020.

, nominada al Oscar a Mejor película animada, en el 2020. “Vivo” , con varias nominaciones a los Annie Awards y nominada a Mejor película en los People’s Choice Awards, en el 2021.

, con varias nominaciones a los Annie Awards y nominada a Mejor película en los People’s Choice Awards, en el 2021. “Hotel Transilvania 4” .

. “Monstruo del Mar”, nominada al Oscar a Mejor película animada, en el 2023.

Cruz Antonio Contreras cursó la Licenciatura en Animación y Arte Digital. CORTESÍA

