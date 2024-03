Este jueves 14 de marzo se estrena en salas de cine la película de acción “Rescate imposible”, protagonizada por Russell Crowe, Liam Hemsworth, Luke Hemsworth, Milo Ventimiglia y Ricky Whittle, los dos últimos estuvieron de visita en la Ciudad de México para darle promoción a este filme que toma como contexto una operación encubierta de fuerzas especiales en el sur de Filipinas, la cual se convierte en una álgida batalla de supervivencia que se prolonga durante 48 horas, por lo que las emociones se viven al límite.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con el actor británico Ricky Whittle, quien interpreta al militar “Bishop”. El histrión es reconocido por su protagónico en la serie “American Gods” donde da vida a “Shadow Moon”. Ahora, en esta aventura de corte bélico, tendrá que hacer frente a una operación de rescate muy difícil de ejecutar.

En cuanto a su visita a México, Ricky destaca: “No hay nada que no me guste de México. Es un hermoso país. Esta es mi primera vez y no será la última porque quiero volver muy pronto. Me encanta la comida, el clima y la gente. Me la pasé genial”.

Sobre la magia de participar en este filme de acción y de aventura, externa que desde siempre quiso estar en un proyecto de estas características: “Cuando era más joven, siempre quise hacer una película de acción. Me encantaba ‘Top Gun’, amaba a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis. Cuando leí este guion y tuve la oportunidad de ser parte fue un sueño hecho realidad, porque justo el guion es fantástico, ofrece una acción muy intensa”.

Además, está muy contento con el reparto que se formó; señala que a Milo lo conoce desde hace 10 años y siempre había querido trabajar con él, por otro lado, a Luke y a Liam no los había tratado, pero conocía su trabajo previo, así que tenía expectativas de ver cómo sería la relación, pero una vez estando en el set, se dio cuenta que son buenos tipos y que inclusive cuando terminaban las horas de rodaje, los cuatro se iban juntos a comer o al gimnasio.

También, resalta que aceptar el personaje de “Bishop” fue un proceso muy detallado, “con muchas capas. Y fue algo que me llamó la atención como actor, porque puedo interpretar a un héroe de acción con muchos matices. Así que cuando tuve la oportunidad de trabajar con actores increíbles como Milo Ventimiglia, Luke y Liam Hemsworth y, por supuesto, con Russell Crowe -quien fue un gran ídolo para mí cuando era niño- por supuesto que no pude dejarla pasar”.

Caminos salvajes

La cinta se desarrolla en una selva de Filipinas; sin embargo, las locaciones reales fueron en Australia, así que expresa Ricky que todo se trató de un reto a la hora de rodar: “Básicamente filmamos la película en Australia y todo ahí quiere morderte o matarte. Entonces, trabajar en la jungla fue muy peligroso, había arañas, serpientes, escorpiones… fue aterrador. Pero los australianos están muy acostumbrados, así que estaban muy relajados, a diferencia de mí, que yo sí quería llorar porque no me gustan las arañas ni las serpientes. Entonces sí me sentí en peligro por eso, más que por las explosiones (que suceden en la trama)”.

Con respecto a cómo preparó a “Bishop”, su personaje, expresa que no tuvo mucho tiempo para hacerlo: “Tuve dos días antes de estar en el set, recibí el guion un viernes por la noche, hablé con el director Will Eubank al siguiente día y el lunes ya estaba en Australia, fue así de rápido. Así que todo lo que tenía que hacer, en realidad, era concentrarme en quién creía que era ‘Bishop’. Y como mi padre estaba en el ejército, pude aprovechar esa experiencia. Yo era un niño y mi padre estaba ausente. Entonces, construí esta historia de fondo para el personaje, todo lo demás estaba en las páginas del guion, el cual es genial”.

Confiesa que para construir un personaje profundo, fue necesario desarrollarle una historia previa, por lo que puso sus propias experiencias de vida en “Bishop”, “en el sentido de que el impulso de él era volver con su familia y estar en casa; él quería volver con su esposa y su hija, así que de esa manera le di a mi personaje esa energía, ese impulso y esa visión para completar la misión y regresar a casa con vida”, finaliza.

Una historia de hermandad

El director del filme, William Eubank, comparte que “Rescate imposible” es una película sobre la amistad y la hermandad.

“Al escribir la cinta, este vínculo se formó entre los personajes principales, atrapados en una situación imposible en un paisaje implacable. Cuando llegué al set en la Costa Dorada de Australia, descubrí que este lazo trascendía la página de dos maneras: se forjó entre los actores y era un valor fundamental del país en el que filmamos. Fue esta camaradería, desde la investigación y la escritura del guion con mi coescritor y productor David Frigerio, incluidas las historias que escuchamos de verdaderos soldados de la Fuerza Delta y lo que experimenté en el set; lo que hizo de ‘Rescate imposible’ una experiencia inolvidable”.

Aclara que aunque los personajes de su película están llenos de realismo, no están basados en una historia real, “lo que permite libertad creativa en cuanto a la trama”.

William Eubank comparte que hacer esta película fue no sólo una experiencia alegre “gracias a trabajar con David y el elenco, sino también gracias a los fantásticos equipos en Australia. Gracias a los equipos maravillosos que hicieron posible la película, todos artistas apasionados con una ética de trabajo contagiosa y especialmente con este impresionante telón de fondo paradisíaco, con clima perfecto y luz, y todas las cosas que das por sentado cuando trabajas en un estudio o en otra parte del mundo”.

Finalmente, el director comunica que espera que el público disfrute de “Rescate imposible”: “Más que cualquier otra cosa, quería darle a la audiencia una experiencia, un gran momento. Quería mantenerlos en tensión, crear un vínculo entre los personajes y que éstos jugaran con sus emociones en momentos de peligro; espero que disfruten del viaje”.

La experiencia y talento de Russell Crowe se sumó al proyecto. CORTESÍA

Sinopsis

“Rescate Imposible”

Esta cinta presenta la historia de un equipo élite que luego de quedar atrapados en una emboscada en territorio enemigo, tendrán que confiar en un piloto de drones de la Fuerza Aérea ubicado a miles de kilómetros de ellos, siendo su única esperanza para sobrevivir.

CT