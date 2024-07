Mañana llega a las salas de cine del país la película “La otra cara de la Luna”, estelarizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, quienes se embarcan en una filosa y estilizada comedia dramática que tiene como trasfondo de alto riesgo el histórico alunizaje de la misión Apolo 11, organizada por la NASA. En la trama también participa el actor Ray Romano, quien comparte en entrevista cómo fue ser parte de esta historia que combina acción, drama y romance.

La película dirigida por Greg Berlanti con guion de Rose Gilroy, el cual está basada en una historia de Keenan Flynn y Bill Kirstein, también tiene en el elenco a Jim Rash, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Nick Dillenburg y Woody Harrelson.

En la trama, Romano interpreta a “Henry Smalls”, alguien muy valioso para “Cole Davis” (Tatum), el director de lanzamiento de la misión lunar. Y es que en una NASA poblada de jóvenes entre 20 y 30 años, “Henry” es un ingeniero que se acerca a su jubilación y que ha dado mucho a fin de poder materializar el sueño lunar.

A causa de que el actor es muy selectivo con los papeles que elige, el director Berlanti incluso le envió una carta que lo llevó a aceptar el papel. “Siempre he querido trabajar con Ray”, dice Berlanti. “Soy un chico italiano de Nueva York, y él es un reflejo de todos los chicos con los que crecí. Quise que desempeñara el papel porque la NASA fue creada por tipos de aspecto común y corriente, pero con capacidades que llevaron a la institución a conseguir lo inimaginable. Él brilla en este papel, como una figura paterna para Channing -conoce mejor que nadie todos sus secretos. ‘Smalls’ quiere que todos contribuyan al éxito de la misión- ha sacrificado gran parte de su vida en aras de este logro-, pero al mismo tiempo adora a este chico y por ello anhela que encuentre el amor y sea feliz”, expresa el director.

-Cuéntanos sobre esta historia…

-Tiene lugar en 1969, cuando el programa espacial intenta llevar un hombre a la Luna y estamos compitiendo con Rusia… Es una especie de Guerra Fría, supongo que se podría decir eso. La opinión pública tal vez no era tan fuerte como para continuar con el programa espacial y seguir invirtiendo dinero en él, así que el gobierno contrata a una experta en marketing interpretada por Scarlett Johansson, para que vaya y ayude a promover el llevar un hombre a la Luna, así también ayudando a crear opinión pública, justo para que la audiencia esté a favor de que logremos este objetivo. Y entonces, ella entra y tiene que mezclarse con nosotros, los geeks de la NASA, quienes sólo queremos hacer lo correcto y llevar al hombre a la Luna. Pero todo esto se convierte en una especie de historia de amor entre Scarlett y Channing Tatum, quien es el director de vuelo y director de lanzamiento. Sin embargo, todo esto también se convierte en una historia patriótica.

- ¿Cómo calificas el tono de la película?

-Cuando leí el guion por primera vez, tenía una combinación de tono única. Fue cómico y dramático y muy emocionante; yo simplemente disfruté todo. Soy por supuesto, un fanático del programa espacial, yo lo viví, así que fue nostálgico. Así que (a propósito de la película) pensé que era algo que a la gente le va a gustar, y creo que es el momento perfecto para que se estrene esta película. Hará que la gente se sienta bien con la humanidad.

-¿Cómo fue trabajar con Channing Tatum?

-Nos llevamos muy bien. Siempre estoy nervioso por conocer a alguien, especialmente a una superestrella, pero él tiene los pies en la tierra. Tuvimos muchas escenas juntos y mucho tiempo libre, así es que hablamos mucho. Él es joven y está en forma y yo soy mayor, él hace inmersiones frías todos los días y yo no. Pero nos unimos por muchas cosas, una de estas fue que estábamos en Atlanta filmando y yo quería ir a un club de comedia y hacer un monólogo. Y él estaba tan metido en eso y dijo: “Tengo que ir contigo, y vino conmigo al club”, y sí, fue dulce, debo decir.

-¿Qué tal la relación con el director Greg Berlanti?

-Él habló conmigo sobre el guion y sobre mi participación en él. Yo le dije que me encantaba tanto la película como mi personaje. Es uno de los productores, escritores y directores más prolíficos que existen. (En el set) duplicamos el control de la misión y aunque no era el real, se veía exactamente igual con cientos de ingenieros en las computadoras. Y para él (Greg) navegar todo eso y estar trabajando en los cohetes, fue interesante, nunca lo vi estresado o que perdiera el control, tampoco lo vi nervioso. No sé cómo lo hizo. Y después de eso nos hicimos amigos. Y es uno de los tipos realmente buenos que hay (en el cine). Así que creo que trabajar en esta película fue una de las decisiones más inteligentes que tomé.

Ray Romano, comediante, actor y guionista. AFP

Sinopsis

“La otra cara de la Luna”

Contratada para arreglar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas direcciones cuando las osadas ideas de la experta en marketing “Kelly Jones” (Johansson) colisionan contra la de por sí complicada misión del director de lanzamiento -“Cole Davis” (Tatum)- pero es muy probable que ella consiga convertirse en el arma secreta que la agencia espacial requiere para superar a los rusos y llegar antes a la Luna. Cuando la Casa Blanca anuncia que esta misión es demasiado importante como para fallar, “Jones” es obligada a escenificar un alunizaje ficticio como material de soporte mientras la verdadera cuenta regresiva se pone en marcha.

CT