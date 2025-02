¿Quién no ha odiado a su jefe alguna vez? ¿Quién no ha pensado dejar todo a un lado, renunciar a ese trabajo insoportable e iniciar un emprendimiento, comenzar desde el principio con sus propios métodos? La nueva comedia dramática de nuestro cine que explora estas preguntas que el mexicano, la posibilidad de renunciar y arrancar nuestro propio negocio, con todas las dificultades y la tragicomedia que esto acarrea. La película se estrena a nivel nacional el día de mañana 27 de febrero.

“Qué huevos, Sofía”, narra la historia de Sofía —Giovanna Romo—, una mujer que dio todo en su trabajo, y que, tras perder un puesto prometido que termina siendo para la sobrina del dueño, termina harta de su jefe, hasta que decide iniciar su propio emprendimiento y tener su pastelería. Lo que no espera son todas las dificultades que debe atravesar para conseguir este sueño y que su antiguo jefe hará hasta lo imposible por truncar sus aspiraciones de superación.

Dirigida por Carlos Santos —que dio mucho de qué hablar al cine mexicano por su anterior película, “Señora Influencer”— nos trae una cinta actual, cómica y seria a la vez, que aborda la realidad que vive el país, desde las dificultades que atraviesan las mujeres en el ámbito laboral, y cómo se truncan los sueños ante el panorama burocrático, complicado y enrevesado que trunca los propósitos de miles de personas que desean establecer su propio negocio.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director, Carlos Santos, junto con el famoso Ricardo Peralta, conversaron sobre la experiencia de grabar el filme, el mensaje que tiene más allá de la comedia, y cómo es posible abordar desde la comedia una de las grandes realidades que atraviesa el país.

Las realidades de México desde la comedia

Carlos Santos, director de la cinta, comparte que, más que una simple comedia sin mensaje, toda película debe de ser un gran viaje en la que los espectadores deben conectar con los personajes. Pero además de eso, de una manera muy ligera y descomplicada, aborda también las aristas del capitalismo, las dificultades de emprender para un mexicano promedio, los retos que las mujeres encaran en el ámbito laboral, y la persistencia para alcanzar un sueño.

“Siento que una película no debe ser una broma, debe de ser un gran viaje de un personaje ya envuelto en un género que puede ser comedia, terror drama; debe ser un gran viaje emocional para que la película importe”, indica Carlos Santos. “Para mí es importante en las películas —y es lo que intentamos cuidar— que sean personajes entrañables, que sean viajes interesantes”.

“Toda película tiene que reflejar algo más grande al final. Siempre habrá un personaje protagónico, pero debe estar dentro de un fenómeno social o cultural; el protagonista es un vehículo para hablar de algo que está pasando en el mundo. Esta es una película que también habla sobre el capitalismo exacerbado, la complejidad de la igualdad de género, una lucha de género que tiene muchas aristas y que hacen que la película sea interesante”.

Los sueños de “quienes nacieron para ser mandados”

Por su parte, el influencer Ricardo Peralta, quien hace poco salió de una gran polémica tras “La Casa de los Famosos”, expresó su papel en la historia y cómo, más que una comedia, es un reflejo de lo que vive la clase trabajadora mexicana, a la que la misma sociedad le hace creer que no es posible emprender por sí misma, crecer y superarse”.

“Mi trabajo en esta película fue hacerla ligera, porque sí hay momentos que pueden llegar a ser algo dramáticos. Es una comedia muy amena, lo que más me latió de mi personaje es que su labor es apoyar a sus compañeras, en este caso, a emprender, lo cual es súper complicado, y entonces nos damos cuenta de que no es tan sencillo como nos dicen”, asegura el influencer.

“Hay una parte en la película en la que a la protagonista le dicen que ella no nació para mandar sino para ser mandada, lo cual es algo que de pronto como clase trabajadora nos dicen, que no podemos aspirar a más, que no sabemos, que no tenemos las herramientas, y aunque lo intentemos vamos a fracasar. Entonces la película es ese viaje que estamos haciendo todos y a mí me encantó ser esa persona que apoya a una mujer a que sí logre sus sueños”, finalizó.

El reparto incluye también a Sergio Mayer, Liliana Arriaga, Yanet García y Priscila Arias, en un elenco mayormente femenino que resaltará la resiliencia y la sororidad.

Es la tercera cinta cinematográfica de Carlos Santos, tras “Chilangolandia” y la aclamada “Señora Influencer”. ¡No te la pierdas!

CT