El defensa central español, Sergio Ramos, apunta a volver a ser titular y capitán de Rayados, en la visita del equipo de este domingo 2 de marzo a Santos Laguna, como parte de la Jornada 10 (J10) del torneo Clausura 2025 del futbol mexicano. Esto es lo que se sabe sobre si estará en el partido Monterrey vs Santos.

El histórico ex jugador del Real Madrid, quien en marzo próximo cumplirá 39 años, se perdió la derrota por 1-0 al Mazatlán FC del martes pasado.

"Nos faltó Sergio, pero era una locura hacerlo jugar hoy porque viene de nueve meses inactivo. No podemos alinearlo en tres partidos seguidos, cuando esté bien lo hará", explicó el argentino Martín Demichelis, entrenador rayado.

Sergio Ramos debutó con Monterrey el sábado pasado, en la victoria por 3-1 sobre el San Luis.

El oriundo de Camas, Sevilla, jugó 79 minutos, tiempo en el cual estuvo cerca de anotar un gol con un cabezazo al 13 y le dio orden a la zaga de Demichelis, que ha recibido 14 goles, la sexta peor cifra del campeonato.

El Santos no es, sobre el papel, un duro rival para el Monterrey de Martín Demichelis. Con solo cuatro puntos luego de nueve partidos, los dirigidos por el argentino Fernando Ortiz han sufrido para ser un contendiente por el título.

El cuadro de Ortiz apenas suma siete goles, la peor cantidad en el campeonato, y ha recibido 15 tantos, la quinta peor cifra entre los 18 conjuntos.

Ramos será fundamental para que Rayados no vuelva a sufrir en la zaga como lo hicieron el martes ante el Mazatlán, otro rival que en el papel no era difícil.

Lo que debes saber sobre la J10 de la Liga MX

La J10 comenzará este viernes 28 de febrero con la visita del Cruz Azul del estratega uruguayo Vicente Sánchez al Mazatlán.

Sánchez tiene a los Azules cuartos de la clasificación y necesita derrotar a los mazatlecos para seguir haciendo méritos en su búsqueda por dejar de ser el técnico interino del cuadro capitalino.

El sábado, el Necaxa, liderado por el goleador colombiano Díber Cambindo, recibe a los Tigres; el Juárez de Martín Varini a los Tuzos del Pachuca; el líder León, del colombiano James Rodríguez a Xolos; el tricampeón América al Toluca; y los Pumas, que acaban de cesar al entrenador argentino Gustavo Lema, a las Chivas del Guadalajara.

Los partidos concluirán este domingo con los duelos Querétaro vs Puebla, Atlas vs San Luis y el Rayados vs Santos Laguna.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF