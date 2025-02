Durante 2023, en el apogeo de la huelga de actores de Estados Unidos, el cineasta mexicano Michel Franco solicitó al Sindicato de Actores de ese país un permiso especial para que la actriz Jessica Chastain pudiese filmar con él en San Francisco y en México.

Ya había un acuerdo con la ganadora del Oscar por “Los ojos de Tammy Faye” y actriz de “Interestelar”, con quien Franco había trabajado en “Memoria”, un filme que aún no se estrenaba.

“Tuvimos que recibir el permiso del sindicato. La huelga era contra los estudios, no contra las producciones independientes, y, como yo soy el productor junto con Eréndira (Núñez), al final nos dieron el permiso. Pero fue tensa la espera. Todo salió bien, pero costó más trabajo que los inversionistas sintieran confianza por la huelga”, recuerda el realizador.

“Dreams” (“Sueños”), título de esa aventura producida por Teorema, es la única producción mexicana considerada en la sección oficial de la Berlinale —Festival Internacional de Cine de Berlín—, el cual arrancó ayer y en el que se presenta este 15 de febrero, con la participación de ambos creadores y del bailarín tapatío Isaac Hernández, como coprotagonista.

El filme cuenta la historia de “Fernando”, un bailarín de ballet de México que sueña con la fama internacional y una vida en Estados Unidos. Creyendo que su amante “Jennifer”, una socialité y filántropa, lo apoyará, deja todo y cruza la frontera, donde está a punto de morir.

Su llegada interrumpe el mundo cotidiano en que vive “Jennifer”, quien hará cualquier cosa para proteger su futuro.

“A Jessica le platiqué sobre la idea en un receso de la filmación de ‘Memoria’ (2023), durante un corte para comer, y, a los 10 o 15 minutos, me dijo que lo quería hacer. Con ‘Memoria’ nos había ido bien en nuestra relación laboral y queríamos seguir”, comparte el director.

“La historia la tenía en mente desde hace años, cuatro o cinco, pero sin el elemento del ballet. Se me ocurrió agregarlo cuando vi a Isaac en ‘Despertares’, en el Auditorio Nacional. Para mí fue evidente que podía actuar cuando lo vi bailar pues, para hacer lo que hace, claro que es un histrión”.

Por su parte, Jessica afirma que le gusta trabajar con Michel más allá del dinero, por las historias que cuenta: “Comencé haciendo películas independientes, mi primer año (de carrera en cine, 2005) hice ‘Dark Shadow’, que se produjo con 600 mil dólares (unos 10 millones de pesos de entonces) y es algo que me gusta, porque es tratar con artistas que dan riesgos”, refirió.

Michel es el primer cineasta mexicano en llegar a la sección oficial de los tres festivales más importantes del mundo y obtener premios: en Cannes, donde ganó el galardón a Mejor Guion por “Chronic”; y en Venecia, donde recibió el León de Plata del Jurado por “Nuevo orden”.

Al Festival de Berlín ya había asistido en competencia, pero como productor de “600 millas”, dirigida por Gabriel Ripstein; ahora compite por el Oso de Oro.

“Es un orgullo llevar el nombre de México. Es difícil volver a empezar y hacer la siguiente película; haber hecho ocho no me hizo más fácil el trabajo de ‘Dreams’. Entonces, trato de disfrutarlo. Más que si me la he creído o no —estar en los festivales AAA—, me he acostumbrado, en todos sentidos, a trabajar de manera permanente y a no bajar la exigencia personal, para sorprender al público”. Se espera que “Dreams” llegue a festivales y salas mexicanas este mismo año.

CT