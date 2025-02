Boinas, ratas de peluche, caras blancas y prendas a rayas, fueron el código de vestimenta para los asistentes al estreno en cine del largometraje de Johanne Sacreblu, evento que provocó euforia en la sala 5 de Cinedot Azcapotzalco, donde recibieron con aplausos y vivas a su creadora Camila Aurora González.

La sala, con una capacidad para 306 personas, lució casi llena, pues alrededor de una veintena de butacas no fueron ocupadas. Aún así los espectadores presentes, todos ellos grandes fans de este trabajo, que comenzó como una burla al filme Emilia Pérez, aplaudían cada gesto de Camila, cuando se puso al frente de la sala y dio la bienvenida a esta función.

La joven directora explicó que su plan nunca fue que Johanne Sacreblu llegará a ser el fenómeno que es , pero para ella, el resultado de su activismo se vio desde el momento en que 50 personas aceptaron formar parte de un cortometraje, en el cual se divirtieron en lugar de darle paso al enojo, y eso ya la tiene más que satisfecha.

"No hubo un plan, simplemente me fui adaptando conforme todo avanzó. El objetivo era simplificar y caricaturizar lo que Emilia Pérez había hecho con el narcotráfico, con las desapariciones, con la identidad trans, con la violencia de género, y lo llevé al chiste blanco. Siempre me he considerado una persona divertida, graciosa, que tiene la facilidad de hacer chistes, y hoy tuve la oportunidad de usar esa comedia para transmitir un mensaje en activismo ; creo que pocas veces se da la oportunidad de que reírse sea un mensaje, y estoy muy agradecida de haberla tenido", explicó la también directora.

Además señaló que a pesar de que se ha llevado buenas críticas con su trabajo, también ha recibido comentarios negativos, como que le dijeran que el formato que usó parecía del YouTube del 2009, pero esto fue algo que tomó de la mejor manera.

"Porque estamos hablando de un tiempo en que había más amor que presupuesto, entonces lo que a mí me gustaría hacer es incentivar a todas esas personas que a veces se sienten desanimadas, porque no tienen todo el presupuesto del mundo para grabar, para tener un escenario o un estudio decente, que se den cuenta que no todo son hashtags o tradings, que realmente pueden hacer un contenido de corazón desde cero ", expresó la estudiante de comunicación.

Pero así como los mexicanos se han sentido ofendidos por la forma en que Emilia Pérez ha representado a México, el público presente le preguntó si estaba enterada de cómo han percibido el pueblo francés a Johanne Sacreblu.

“Los franceses se la están pasando ”chido", he visto las noticias de París y en los comentarios se refieren a esto como una guerra limpia y creo que eso es".

Como una rockstar

Al finalizar la función, la cual no duró más de 30 minutos, el público rodeó a Camila para felicitarla y pedirle que se tomara una fotografía con ellos o firmara algunos carteles, los cuales estaban en venta en el lobby del cine.

"Es hermosa esta muestra de amor, de apoyo, de empatía, estoy agradecida con todo el amor que se me ha brindado desde que este proyecto salió a la luz ", dijo Camila Aurora.

Para Camila sigue siendo complicado dimensionar el efecto que ha causado Johanne Sacreblu en la gente, tomando en cuenta que no ha pasado ni un mes desde que diera a conocer su parodia en su canal de YouTube, y hoy ya está en corrida comercial en las seis sucursales de Cinedot, las cuales están en la Ciudad de México y zonas aledañas.

"No sé cómo procesar el impacto, a la fecha no sé si esto es grande o chiquito, sobre todo porque me la he pasado trabajando, preparando el mediometraje que será la continuación".

La segunda parte estará conformada por escenas que se quedaron fuera la primera vez , pero además ahora sí satirizará directamente lo que es Emilia Pérez, en los 33 minutos que durará el metraje, proyecto que esta vez cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

"También porque vamos a grabar una escena con más de 500 mimos, y aunque sería algo difícil, estamos viendo si podemos romper un récord Guinness. Esto va a ser brutal porque en el primer cortometraje fuimos 50 mexicanos que nos unimos para contestarle a Emilia Pérez, y ahora vamos a ser más de 550 con tan sólo tres semanas de diferencia, creo que eso va a dejar en claro las ganas y la energía que tiene el mexicano al decir, no te metas con México".

Al igual que en la primera entrega, Camila abrió una recaudación de fondos en GoFundMe, con la cual logró obtener 160 mil pesos para el rodaje, aunque al principio se pidió 120 mil, pero aún así sigue siendo un presupuesto bajo en relación con lo que necesita un filme profesional, pero aseguró, harán un producto de calidad con ese dinero.

" El largometraje completo se debe estar estrenando entre el 26 o 28 de febrero , no sabemos si se va proyectar en cines o no, todo depende del interés que se mantenga de la gente, pero nuestro principal objetivo es que esto salga antes del 2 de marzo, que son los Oscar, porque Johanne Sacreblu es una contestación a Emilia Pérez, no es entretenimiento por sí solo; entonces como creadora no se me hace correcto seguir trabajando después de esta ceremonia, porque no creo que esa película siga manteniendo esa relevancia".

Hasta el momento, Johanne Sacreblu ha vendido alrededor de 1500 boletos en dos días, cifra que irá subiendo a lo largo de la semana, ya que Cinedot la ha programado en seis salas de la cadena, y con tres horarios, así que esta primera semana no sólo será importante para que se de una semana más en cartelera, también porque lo recaudado en esta corrida será destinado a causas sociales.

“La mitad de lo que se genere en cines, así como la mitad de los que se está generando en YouTube, porque el video ya está monetizando, se va a apoyar causas que Emilia Pérez pisoteó, es decir, las organizaciones que vamos a apoyar son, ”Las hija de Mayáhuel", un contingente feminista que va entregar atención médica y paquetes de higiene femenina a comunidades de Hidalgo, y el otro es el “Grupo Nacional de Búsqueda”, al que estamos intentando ayudar con todo lo que podamos , ya que es una organización grande con una causa enorme. Creo que lo que nos va a diferencia de Emilia Pérez, es que nosotros sí hagamos algo".

Hablando precisamente de Emilia Pérez y su protagonista, Karla Sofía Gascón, Camila señaló que no tiene para ella más que empatía, ya que después del escándalo que ha atravesado por sus polémicos mensajes en X, le han costado ser cancelada de premiaciones y actividades relacionadas con éstas, como la pasada entrega de los Critics Choice Awards, donde no estuvo presente a pesar de estar nominada como Mejor Actriz.

"Nosotras como mujeres trans en el momento que somos objeto de crítica, ya no caemos bien, nos volvemos el rechazo de nuestra identidad, en el momento en que yo diga algo incorrecto o me meta en problemas, para muchas personas que me admiraban voy a pasar a ser un hombre. Ella ya se ha equivocado y sus consecuencias las está viviendo , pero la transfobia y la violencia que sufre no se la merece".

Mientras Camila se daba el tiempo de tomarse fotos con sus actores y el resto de su equipo, la gente compraba mercancía oficial de Johanne Sacreblu, como ratones de plástico o peluche que iban de los 350 a los 100 pesos hasta stickers de 10 pesos; pero como el éxito de un proyecto también se refleja cuando tiene piratería, afuera del cine vendían playeras con estampados alusivos a la película, que se vendían por la módica cifra de 170 pesos, lo que podría verse como un buen augurio.

