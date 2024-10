La banda The Killers regresó a Guadalajara tras poco más un año (31 de marzo de 2023) de ausencia logrando reunir a 25 mil asistentes —de acuerdo a cifras de los organizadores—, en el Estadio Tres de Marzo como parte de su gira mundial “Rebel Diamonds”.

La agrupación de Las Vegas no estuvo sola, pues en su presentación en la Perla Tapatía los acompañó otros consentidos de los mexicanos: Franz Ferdinand, quienes subieron al escenario en punto de las 19:30 horas.

Alex Kapranos, líder de Franz Ferdinand, vestido con camisa roja que contrastaba con el resto de su ajuar en negro, lució animado y dando saltos repetidamente en el escenario.

Su presentación inició con canciones como: “The Dark of the Matinée”, “No You Girls” y “Walk Away”. En medio de ellas, el vocalista expresó en español: “Hola, Guadalajara. Gracias por estar aquí”; luego, siguió jugueteando con el público al decir en inglés: “Ahora les tocaremos una nueva canción” e interpretaron “Do You Want To”, uno de sus más grandes éxitos.

Tras una hora, los originarios de Escocia terminaron su presentación con más canciones icónicas; una de ellas, “Take Me Out” ante un público que aún no llenaba la mitad del estadio.

A las 21:00 horas, las luces se apagaron… poco a poco el ambiente se iluminó tenuemente de azul y apareció Brandon Flowers, en el escenario. Él, ataviado completamente de negro y brillos en plata, pronunció en español: “Tienes que darle al mundo una prueba real de quien decides ser. Somos The Killers y somos una excelente banda de rock”; acto seguido, interpretaron “Mr. Brightside”… “Yo vengo por esa”, se escuchó decir a uno de los asistentes al concierto.

Una gran pantalla al centro y dos más verticales a los costados capturaron todos los detalles de la agrupación. En lo más alto del escenario se leía “The Killers - Rebel Diamonds”, frase que cambió de color permanentemente. “Human”, ‘The Way It Was’ y “Quiet Town” le siguieron para dar lugar al segundo discurso de la noche del vocalista, esta vez en inglés: “Vamos a pasar una gran noche. Vamos a celebrar 20 años. Gracias por su cariño”.

Cabe señalar que la fortuna le sonrió a un joven tapatío, pues tras portar un cartel que decía que ya había visto a la banda en un festival Lollapalooza, les pidió la oportunidad de que lo dejaran tocar la batería en la canción “For Reasons Unknown”. Brandon le sonrió y lo dejó subir al escenario… Le permitió estar tras las percusiones ante un: “¡Sí se pudo!”, al unísono de todos en el estadio.

La velada continuó con temas como: “Somebody Told Me”, “Smile Like You Mean It”, “Read My Mind”, “All These Things That I’ve Done” y “When You Were Young”.

CT