Corría el año 2017 cuando el actor australiano Hugh Jackman protagonizó “Logan”, película en la que, juraba, interpretaría por última vez al personaje que le había dado una fama inmensa: “Wolverine”.

Habían pasado siete años desde que el histrión se metió en la piel del mutante, un personaje emanado de los cómics al que quedó (y sigue) ligado de forma eterna. Para Jackman, aquella película significaba una puerta de salida, mientras que para los fans era una dolosa pérdida.

Pero en un giro de tuerca digno de Hollywood, llegó la propuesta de “revivir” al personaje para hacerlo protagonizar al menos una película más, ahora al lado de “Deadpool”, otro héroe emanado de los cómics de Marvel, en este caso interpretado por Ryan Reynolds.

A unos días del estreno de “Deadpool & Wolverine” (el 25 de julio), la cinta está convertida en una de las que más expectativa levanta de cara al verano. Y la pregunta que permanece que se le hace al actor en cada encuentro con los medios es la misma, ¿qué lo hizo volver al personaje?

Para muchos, la clave está en el instante en que Disney adquirió los estudios Fox, que poseían los derechos de los personaje de “X-Men”, donde pertenecen tanto “Wolverine” como “Deadpool”.

La compra implicaba que el personaje de “Wolverine” ahora podría existir en el mismo universo cinematográfico que “Capitán América”, “Iron Man” o “Thor”; algo que para Hugh era sencillamente irresistible y la cereza en el pastel llegó de la mano de Ryan Reynolds, quien insistió en sumar a Jackman a las películas de “Deadpool”.

Posibilidades infinitas

La combinación de nuevas historias y una avalancha de dinero bastaron para que Hugh diera el sí, a siete años de haberse “retirado” del personaje.

El propio Jackman declaró a la prensa en 2023 que “una pequeña parte de mí piensa que ahora haré mejor el papel. ¿Sueno arrogante, es por la edad o es verdad? No lo sé. ‘Wolverine’ es un personaje torturado, más que yo. Pero por alguna razón me siento siempre cómodo en su piel y ahora también me siento más cómodo con lo que soy”.

Todavía quedan algunos días antes de que Hugh Jackman regrese a la pantalla encarnando al mutante y prefiere no arruinarle la sorpresa a los fans, pero sí adelanta que su “Wolverine” de 2024 no se parecerá al que se vio en “Logan” en 2017.

“Hay partes del personaje que propuse en diferentes versiones y traté de trasmitir. Es algo que trabajé mucho y los escritores lograron sintetizar de gran forma”, anota.

Conocedor de que el héroe se robará la atención de los fans, anota que con su nuevo “Wolverine” va a superar todo lo hecho anteriormente con el personaje y muchas películas anteriores que hizo también. “Me encantó y se refleja en la pantalla. Verán una película divertida, cálida, irreverente y llena de mucha acción”.

“Deadpool & Wolverine” se estrena la próxima semana y es dirigida por Shawn Levy. Cuenta en su elenco con Hugh Jackman, Ryan Reyolds, Emma Corrin y Karan Soni, entre otros.

Su paso por la pantalla

Filmografía selecta

X-Men (2000).

Someone like you (2001).

X-Men 2 (2003).

Van Helsing (2004).

The Fountain (2006).

X-Men: The Last Stand (2006).

X-Men Origins: Wolverine (2009).

X-Men: First Class (2011).

Los miserables (2012).

The Wolverine (2013).

Chappie (2015).

X-Men: Apocalipsis (2016).

Logan (2017).

CT