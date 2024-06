A pocos días de que culmine el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), la directora argentina, María Belén Poncio, presentará hoy su cortometraje de ficción “Cuando todo arde”, el cual compite en la categoría de Cortometraje Iberoamericano. La trama es sobre una brigadista que se replantea sus ideales a partir de un hecho que la pone al límite de la frustración por querer hacer un cambio aunque el sistema no se lo permita.

“Estoy muy contenta de poder participar con este corto en el festival. Me parece que es una historia que resuena bastante en Latinoamérica”. De hecho, el corto ya se vio en Buenos Aires, Argentina, el pasado mes de abril, y en el festival de cine de Tribeca, ayer: “Me parece muy significativo que llegue a México, porque hay algo que resuena en la sociedad y en la idiosincrasia latina”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR.

La historia plantea el tema de los incendios forestales donde se lee entre líneas la implicación de terceros quienes son los que los provocan. Expresa la directora que cuando comenzó con el desarrollo de ese corto, estaba la crisis sanitaria por COVID-19: “Y ahí fue la primera vez que pude ver lo que implica la inmensidad del fuego y la destrucción, además de la impotencia que se siente donde en la mayoría de los casos hay cierto interés detrás, eso es muy triste. Y al menos lo que pasó en Argentina fue que las brigadas forestales fueron una reacción de los vecinos al decir que si el Estado no hace nada, pues ellas lo van a hacer”.

Expresa que esto le generó mucha admiración y por ello quiso trasladar esto a su personaje, “Isabel”, una mujer que se cuestiona qué hacer frente a situaciones de destrucción que sobrepasan a quienes intentan ayudar sin mucho campo de acción para intervenir.

Justo un elemento relevante y que le da contexto a la trama es el fuego, el cual también surge como personaje, una especie de analogía sobre el fuego interno que precisamente siente “Isabel”. “La emoción inicial que me llevó a hacer este corto, fue ese enojo, así que me gustó la idea de que ese fuego no sólo está afuera, sino dentro de ella (del personaje) y que es medio incontrolable y medio impredecible, donde el fuego puede de pronto agrandarse y hacer una explosión, o también achicarse, y eso vive en ella todo el tiempo, porque si bien es un personaje que tiene buenas intenciones y que puede hacer algo que en principio está bien, también esa pasión incontrolable la lleva a situaciones donde quizá se le fue un poco la mano y su grupo (de los brigadistas) entonces no la terminan de entender porque sienten que los están perjudicando”.

Todas estas contradicciones, para María Belén fueron un punto importante a desarrollar en su cortometraje, “me gusta que el personaje no sea perfecto porque me parece que es más real y siento que yo también me identifiqué con esa sensación”. Y es que aunque alguien tenga la firme intención de hacer un bien por su comunidad, hay reglas y límites que hay que acatar, aunque éstas de pronto están sujetas a intereses de terceros y es donde se crea un conflicto y donde se cuestionan los ideales, los objetivos y los propósitos.

“Me parece interesante esa encrucijada donde te cuestionas hasta dónde se puede hacer algo, quejarnos, tomar en mano propia la situación y hasta cuándo no conviene, porque las brigadas, para poder hacer lo que hacen, el gobierno o los bomberos los tienen que dejar. Entonces, no hay una respuesta correcta ni nada, pero eso es lo interesante de la situación donde todos intentan hacer algo bueno, pero el tema es de qué manera, y eso me parece que en cualquier ámbito de organización colectiva surge, donde intentamos llegar a acuerdos y al final hay miles de opiniones”, finaliza.

¿Quién es María Belén Poncio?

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), comparte que María Belén Poncio (1992, Córdoba, Argentina) es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora y coguionista de la serie “Metro veinte”, seleccionada en festivales internacionales como Venecia, Sundance, SXSW y TIFF, entre otros.

Sinopsis

Trabajan por el planeta

“Isabel” es rechazada por la brigada forestal a la que pertenece por atacar un desarrollo inmobiliario responsable de incendios forestales. Cuando decide continuar por su cuenta, se enfrenta a la soledad y la frustración, en un encuentro que cuestionará el sentido de su lucha.

Toma nota

Funciones

Cineteca FICG: Hoy , a las 16:00 horas, Sala 3.

, a las 16:00 horas, Sala 3. Viernes 14 de junio , a las 20:00 horas, Sala 3.

, a las 20:00 horas, Sala 3. Sábado 15 de junio a las 13:00 horas, Sala 5.

