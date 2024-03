Hoy se estrena en las salas de cine del país, la comedia “Canta y No Llores”, una producción rodada en República Dominicana que tiene como protagonistas a Michelle Rodríguez, Consuelo Duval, Patricia Maqueo y Paco Rueda; la dirección corrió a cargo de Félix Sabroso.

La trama es sobre una familia que tiene la facilidad de meterse en apuros. Al llevarse una maleta con dinero, la cual pertenece a unos delincuentes, “Pepa” (Consuelo Duval), huye con sus hijos a República Dominicana en busca de una mejor vida, sin embargo, nuevas aventuras los esperan al tiempo que “Beli” (Michelle Rodríguez), su hija mayor, tiene el sueño de ser cantante.

“Me encantó la forma en la que Dominicana hace cine, me la pasé muy bien, sobre todo el compartir con los compañeros fue un agasajo”, comparte Michelle en entrevista con EL INFORMADOR.

Sobre la familia protagonista de este filme, hay mucho melodrama de por medio, sobre esto, refiere la actriz que justo “se retrata a las familias muy arraigadas a la cultura de todos juntos, todos muégano. Entonces, me gusta mucho esta familia, porque por un lado está la mamá que tiene una cultura como muy de antes, en donde las cosas tienen que hacerse de una manera; y por otro lado está ‘Beli’ que tiene un sueño, pero que se siente entre la espada y la pared porque tiene una hija y una mamá a la que tampoco va a soltar”.

Patricia Maqueo es la actriz que interpreta a la hija de Michelle: “Ella tiene esta visión de las mujeres jóvenes, la que nos dicen que eso de que el que tranza no avanza, ya no sirve, así como el hacer tanto drama; me parece que es un gran retrato de las mujeres de ahora”.

También está el factor musical de la historia, aspecto con el que se identifica Michelle: “Soy la más feliz del mundo. Tener la oportunidad de cantar en el cine me vuela la cabeza, me hace la más dichosa y me tiene muy emocionada y nerviosa a la vez”.

Sobre cómo abordó al personaje de “Beli”, responde: “El personaje y yo tenemos cosas en común, queremos ser cantantes, amamos a nuestra mamá y creo que algo que tiene ‘Belinda’ que se me hizo muy fuerte y muy digno de cuestionar, es que de pronto puede renunciar a sus sueños para no afectar a su familia, como si lo requiriera. En este caso específico de la historia de ‘Beli’ tal vez no es tan necesario, pero es algo que a ella la aqueja, porque culturalmente estamos educadas así, sobre… ‘¿cómo vas a dejar a tu mamá y cómo no vas a atender a tu hija?’. Entonces, sí podemos estar juntos en familia, pero también podemos ser plenos e individuales”.

En cuanto a trabajar con Consuelo, Michelle lo agradeció mucho, porque la también comediante fue muy cercana, pues le pidió que la viera con los ojos con los que ve a su mamá, para que la relación en pantalla se viera real.

Y a propósito de llevar un pedacito de México a Dominicana, expresa Michelle que hay cosas que hermanan a ambos países como el amor por la música y el baile.

Además, destaca que tener a un director español a cargo, también fue interesante en el sentido de conocer su manera de trabajar con un crew que es parte de una industria que está creciendo mucho en el país caribeño: “Se les ven las ganas, el rigor, la preparación y la disciplina”, además del elenco mexicano que aportó su granito de arena, “hubo mucho cotorreo y relajo, siempre todo muy divertido, pero también hubieron momentos de mucho aprendizaje, porque, por ejemplo, yo he hecho proyectos en playa, pero la manera de resolver que tienen ellos (los dominicanos) sobre el maquillaje y la peluquería, es muy distinta, porque están en una isla, con un calor diferente y un tipo de piel diferente, así que aprender esos tips y esas técnicas siempre es enriquecedor”, finaliza.

La actriz y conductora Michelle Rodríguez, se estrena como cantante en el filme. CORTESÍA

Sinopsis

Diversión garantizada

“Pepa” (Consuelo Duval) vive y trabaja con sus dos hijos y su nieta en un “food truck” de tacos. “Beli” (Michelle Rodríguez), hija de “Pepa”, tiene talento para el canto, pero no ha podido concretar su sueño de ser cantante. En un accidente de autos encuentran un bolso con dinero que obliga a la familia a huir a República Dominicana para comenzar una nueva vida. Allí conocen a “Caro”, una representante de artistas que se ofrecerá a ayudar a “Beli”.

Cuando todo parece ir viento en popa, un personaje inesperado, de quien la familia tuvo que huir, aterriza en República Dominicana para ajustar cuentas.

CT