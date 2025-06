Los dinosaurios más temibles, feroces e insaciables del cine están de regreso —más sanguinarios, más hambrientos y salvajes que nunca—. El próximo 2 de julio, la legendaria saga jurásica volverá a rugir en las salas de cine de México y del mundo con “Jurassic World Rebirth”, la nueva entrega de una de las franquicias más queridas y longevas del séptimo arte.

Esta vez, los fanáticos serán llevados a territorios inexplorados dentro del universo jurásico, en una historia cargada de adrenalina, drama —e incluso emotividad— pero, sobre todo, saturada de terror. Porque ahora los dinosaurios no sólo son más letales, sino también más impredecibles, erráticos y monstruosos que nunca.

Con un elenco encabezado por Scarlett Johansson, la dirección de Gareth Edwards y, por primera vez, la participación de un actor mexicano en la franquicia —Manuel García-Rulfo—, “Jurassic World Renace” —título en español— promete inaugurar un nuevo y poderoso capítulo en la saga de dinosaurios más exitosa del cine.

Esta entrega no sólo regresa a las raíces que la convirtieron en un fenómeno global, sino que también se atreve a explorar temáticas más profundas y actuales, llevando la historia hacia territorios narrativos inexplorados. Ya no se trata sólo de huir de velociraptores, sino de enfrentarse a los dilemas éticos de la ciencia y cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la creación.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, el director Gareth Edwards y el actor Manuel García-Rulfo compartieron detalles sobre lo que nos espera en esta nueva aventura: desde la magnitud del proyecto hasta el rumbo que podría tomar el universo de “Jurassic World” en el futuro.

Una de las grandes novedades de esta entrega es la aparición de dinosaurios mutantes: híbridos aterradores creados a partir de experimentos genéticos fallidos y manipulaciones extremas. Estas criaturas, verdaderos monstruos salidos de una pesadilla, pondrán a prueba los límites de los protagonistas… y del espectador. “Jurassic World Rebirth” mantiene la esencia que conquistó al público, pero la reinventa con una dosis de brutalidad, suspenso y terror nunca antes vista.

Para Gareth Edwards era esencial que esta nueva entrega encontrara el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo. Por ello, se alejó del enfoque meramente explosivo de las entregas anteriores y apostó por una narrativa más inmersiva, combinando efectos prácticos con tecnología digital, rodando en locaciones reales y sumando al guion a David Koepp, el legendario escritor de la primera “Jurassic Park”.

Sin embargo, también asumió riesgos creativos, especialmente con la introducción de los dinosaurios mutantes. Entre ellos destaca el imponente Distortus Rex, una criatura inédita que promete convertirse en el nuevo favorito de los fanáticos. Diseñado como una aberración genética, este depredador ficticio posee seis extremidades, visión térmica y un comportamiento marcadamente territorial. Su aspecto fusiona elementos del Tyrannosaurus rex (Tiranosaurio rex) con deformaciones inspiradas en mutaciones celulares causadas por radiación, dando vida a un nuevo monstruo digno de pesadillas.

“Los dinosaurios que aparecen en el filme fueron escogidos por Steven Spielberg y David Koepp. Algunos son fáciles de construir y de crear, como el Tiranosaurio, u otras especies que ya han aparecido en filmes anteriores. Lo que ocurre aquí es que hay una sección de la película donde “cosas” nuevas aparecen, como los dinosaurios mutantes, que fueron algo difíciles de crear y realizar porque en el guion eran descritos de manera muy vaga”, explicó Gareth Edwards.

“Intentamos muchos diseños. Combinamos efectos digitales y efectos prácticos. Mi fuerte son los efectos visuales, entonces creamos piezas prostéticas, usamos animatrónicos, marionetas; incluso, mientras estábamos en la jungla, pero también usamos lo digital, los efectos en computadora. A veces incluso reproducimos sonidos mientras grabábamos, sonidos de rugidos de dinosaurios, sonidos aterradores, porque eso crea un mejor efecto en los actores”, compartió el director.

“Jurassic World Rebirth” marca un momento histórico en la franquicia por varias razones: el regreso de su guionista original, la recuperación de elementos clásicos que definieron sus inicios, y la incorporación —por primera vez— de un actor mexicano al elenco. Se trata de Manuel García-Rulfo, quien ha consolidado una exitosa carrera tanto en México como en Estados Unidos.

Para García-Rulfo, ser parte de “Jurassic World” fue una experiencia profundamente enriquecedora que no dudaría en repetir. No sólo le permitió compartir escena con actores que siempre ha admirado, sino que también lo integró a una saga que ha seguido desde niño, ahora como uno de sus protagonistas.

“Me encanta hacer este tipo de películas. Sobre todo, la experiencia de vivirlo, de estar corriendo de un supuesto T-Rex… es algo muy bizarro, pero muy divertido. En el entrenamiento nos pusieron a hacer de todo: aprender a bucear, nadar en rafting. Claro que volvería a estar en un papel así. Me encanta hacer de todo”, aseguró Manuel García-Rulfo, quien comentó que su participación en la saga se debió a una invitación que aceptó sin pensarlo dos veces.

En la película, Rulfo interpreta a “Reuben Delgado”, un padre de familia que naufraga en la isla jurásica junto con sus hijas, elemento que incorpora un matiz melancólico a la trama —como en la primera película—, pero también mucha tensión. En palabras del actor mexicano, esta familia latina representa “el corazón de la película”.

“No hice casting, me lo ofrecieron directamente. Me mandaron el guion y supe de inmediato quiénes estaban detrás del proyecto. Gareth (Edwards) iba a dirigir, y justo había visto su trabajo recientemente… me encantó. Siento que es de los pocos directores que manejan muy bien la ciencia ficción, pero sobre todo sin perder de vista la conexión humana”, contó Manuel.

“Me entusiasmó mucho saber que él dirigiría una película como esta. Scarlett, Mahershala, Rupert, Jonathan... actores que he seguido, que admiro y he estudiado, estaban involucrados. También estaba David Koepp escribiendo, el mismo guionista de la primera película de Spielberg. Tenía todo: el equipo, la historia, el talento.”

“Además, cuando leí el guion, me atrapó por completo el personaje. Siento que esta familia lleva el hilo emocional de la historia. Mi personaje, como padre junto a sus hijas, representa ese vínculo humano en medio del caos.”, agregó.

“Este fue un personaje que me fascinó. Lo hubiera hecho, aunque sólo hubiera tenido una o tres escenas, nomás porque soy un fanático de toda esta gente, de la saga. Lo que más me emocionó fue leer el personaje y que tuviera ese peso emocional en la película. Yo me identifico con todos los personajes que hago, la esencia es mía, es de Manuel, siempre trato de traer eso y ponerme en la situación en la que esté el personaje”, finalizó el actor.

Por su parte, el director Gareth Edwards agregó que fue una gran experiencia haber trabajado de lado de Manuel García-Rulfo, que no pudo haber otra persona que interpretara mejor el personaje, y que su historia es el conductor emocional en medio de una película de acción, de terror y de drama en una isla habitada por dinosaurios sedientos de sangre.

“Manuel es un gran actor, pero sé que este papel lo llevará incluso más alto”, aseguró Gareth Edwards. “Yo no estaba familiarizado con su trabajo. Steven Spielberg me lo dijo: ‘él es muy bueno’. Cuando haces castings, generalmente se necesitan unos quince segundos para saber si el actor es o no el personaje. Con Manuel fue inmediato, dijimos, ‘es él’. Su personaje es el conductor emocional de toda la película”.

Reparto de lujo

Scarlett Johansson da vida a “Zora Bennett”, una exagente de operaciones encubiertas, ahora reclutada para liderar una peligrosa expedición científica.

Mahershala Ali interpreta a “Duncan Kincaid”, la leal mano derecha de “Zora”.

Jonathan Bailey es el “Dr. Henry Loomis”, un brillante pero inexperto paleontólogo, cuya teoría sobre la evolución de los dinosaurios podría cambiarlo todo.

Manuel García-Rulfo encarna a “Rubén Delgado”, un padre de familia que naufraga junto a sus hijas en la isla jurásica.

Eloise Webb y Audrina Miranda interpretan a “Teresa” e “Isabela”, las hijas de “Rubén”.

El regreso del terror

En “Jurassic World Rebirth”, la franquicia da un giro radical y aterrador cinco años después de los eventos de “Dominion”. En este nuevo capítulo, los dinosaurios ya no conviven con los humanos, sino que han sido reubicados a hábitats tropicales aislados tras un colapso ecológico global.

La historia sigue a “Zora Bennett” (Scarlett Johansson), una experta en operaciones encubiertas que es enviada junto a un grupo de científicos y mercenarios a una remota península, antigua base de operaciones de “InGen”, con la misión de recolectar ADN de tres especies clave: una terrestre, una acuática y una voladora.

Pero lo que parecía una misión científica, pronto se convierte en una pesadilla de supervivencia cuando el equipo descubre que no están solos: una familia ha naufragado allí, y el lugar está dominado por criaturas modificadas genéticamente, incluido el escalofriante “Distortus Rex”, una versión deformada y letal del Tyrannosauru. Entre dilemas éticos, intereses corporativos y amenazas letales, “Jurassic World Rebirth” plantea nuevas preguntas en este universo donde los dinosaurios están de regreso y caminan entre los humanos en la Tierra.

Curiosidades de la cinta

La producción de “Jurassic World Rebirth” se realizó en diversas locaciones internacionales. En Tailandia se filmaron escenas clave en paisajes selváticos y penínsulas remotas del sur del país, que sirvieron como escenario de la isla deshabitada. En Malasia, por su parte, se capturaron tomas acuáticas en lagunas y cuevas marinas. El rodaje apostó por una cuidada combinación de efectos prácticos y CGI, rescatando el uso de animatrónicos realistas en muchas de las secuencias con dinosaurios, tal como se hacía en los orígenes de la saga—uno de los elementos que la convirtieron en un fenómeno popular bajo la dirección de Steven Spielberg—, lo cual ha sido especialmente valorado por los fanáticos más veteranos.

David Koepp, guionista de las dos primeras entregas de Jurassic Park, regresa a la franquicia tras más de dos décadas. Su enfoque se centra en el suspenso, el conflicto humano y el misterio, alejándose de la fórmula de acción ininterrumpida que caracterizó a las películas más recientes. En sus palabras, esta nueva entrega es “una advertencia sobre la arrogancia científica y una reflexión sobre el uso del conocimiento en manos equivocadas”.

