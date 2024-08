El cineasta español Pedro Almodóvar, el chileno Pablo Larraín o el argentino Luis Ortega competirán desde mañana por el León de Oro de un Festival de Venecia que, un año más, contará con un notable eco hispano entre las muchas historias que albergará.

La Selección Oficial, la principal, estará compuesta en esta edición por 21 títulos, algunos tan esperados como “Joker 2”, la segunda parte del retrato del villano de “Batman” con la que Todd Phillips conquistó Venecia en 2019 y buscará sorprender de nueva cuenta a los espectadores.

La lucha por la gloria, sin embargo, no promete ser nada sencilla para Phillips.

Pero la terna también contará con una triada hispana, compuesta por las respectivas películas de Almodóvar y Larraín, ambos viejos conocidos del certamen, y de Ortega, que debuta en su competición.

El realizador español presentará su primer largometraje en inglés, “The room next door”, una historia de amistad y dolor basada en la novela de Sigrid Nunez “What are you going through” y protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.

Almodóvar volverá así a intentar dar caza a un León de Oro que se le escapa, pese a su amplia trayectoria en la Mostra.

De hecho el festival veneciano le dedicó en 2019 su León de Oro honorífico al considerarlo el “director español más influyente desde Buñuel”. Otro regreso será el de Pablo Larraín, mucho más frecuente ya que ha llevado al Lido la mayoría de sus películas, desde “Tony Manero” (2008) hasta “Jackie” (2016), “Spencer” (2021) o “El Conde” (2023). Ahora estrenará “Maria”, esperado “biopic” sobre la legendaria soprano Maria Callas, a quien dará vida Angelina Jolie.

En la principal categoría también podrá verse al actor español Antonio Banderas, compartiendo cartel con Nicole Kidman en “Babygirl”, de la neerlandesa Halina Reijn. El brasileño Walter Salles, autor de “Diarios de motocicleta” (2004), volverá también a Venecia, donde ya estrenó “Abril despedaçado” (2001), para competir con “Ainda estou aquí”.

En la sección Horizontes, la segunda en importancia del festival y dedicada a las nuevas corrientes, los realizadores españoles Aitor Arregi y Jon Garaño compiten con “Marco”, la historia el sindicalista Enric Marco que durante su vida fingió ser un superviviente de los campos de concentración nazis.

Por último, en las Jornadas de los Autores, la cineasta dominicana Johanné Gómez Terrero participará con “Sugar Island”, una historia de una joven embarazada en un país que penaliza el aborto.

