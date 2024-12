Dos buenos regalos navideños tiene Ana de la Reguera este año: llega con nueva película a cines, y acaba de terminar su ópera prima como directora, que también protagoniza.

La primera, “Una pequeña confusión”, es una comedia en la que interpreta a una mujer rebelde, medio hippie, quien un día decide ser mamá, pero al momento de la inseminación artificial recibe el esperma de una pareja de clase alta. Llega a la pantalla este 25 de diciembre.

Su debut como directora de cine (luego de realizar episodios de la serie “Ana”), es una comedia romántica en la que comparte dirección con Marco Polo Constandse.

Ha sido, dice, un buen 2024, el cual acabará al lado de su familia en Veracruz, de donde es originaria y al que llegará para descansar en unas fechas que para ella son de felicidad y nostalgia.

—¿Qué es para ti la Navidad?

Regresar a mi casa en Veracruz, irme a guardar un ratito, a consentirme, ir a mi cuarto de niña. Sabes lo que tu mamá te va a decir al llegar: que va a haber problemas por el pavo, que tienes que ver al primo incómodo (risas), pero hay nostalgia en todo eso. Sabes que en la cena se van a quejar que si el bacalao quedó salado, si la pierna no quedó, que no llegó la hermana, pero no importa.

—¿Qué extrañas de tu Navidad infantil?

Que no haya niños. Nadie (de su familia) tiene hijos, más que una prima, pero somos ocho primos y no hay casi niños, es raro no ver. Es como cuatro o cinco adultos nos sentamos a una mesa, ya nos vimos todo el día porque estamos en la casa, y nos vamos a dormir a las 11:00 de la noche (risas). Antes como niños era abrir los regalos, bailábamos y ahora ya todos somos señores adultos que tienen indigestión de tanto comer y te estás durmiendo. Extraño las navidades donde éramos jóvenes y bellos.

—¿Regalos: Santa Claus o Reyes Magos?

—Ambos, pero no recuerdo quién me traía tres y uno (risas). Mi mamá les daba mucha importancia a los Reyes, era de dejar agua y pasto para el camello, el elefante y así.

Estaba esto de las tres estrellas que eran ellos y a mí me daba miedo que ellos bajaran de ahí porque en mi imaginación es que podía verlos y entonces no me traían nada, entonces me tapaba los ojos.

—¿Cuál juguete jamás te dieron?

—Jamás en Navidad me trajeron lo que yo quise. Eso nos pasó porque mi mamá iba tarde por los regalos y ya se habían acabado. Nunca fui de muñecas, pero sí llegué a querer una de España que era como un bebé y estaba rellena de miel, le hacían un hoyito y te la comías. Nunca llegó.

Proyectos de 2025

La actriz comparte que estrenará la película “Lupe”, dirigida por Carlos Carrera. También, “Army of the Dead: Lost Vegas”, serie de tv derivada de la película donde Ana interpreta a “Cruz”. Además, alista su ópera prima, una historia sobre un viaje personal, con algo de romance, que ya filmó y comenzará a editar.

CT