Pedro Pascal y Los 4 Fantásticos: ¿El Nuevo Rostro de Reed Richards?

El actor chileno Pedro Pascal, mejor conocido por interpretaciones en The Last of Us, The Mandalorian y Game of Thrones, fue elegido por Marvel Studios para protagonizar a Reed Richards en la nueva película de superhéroes de Los 4 Fantásticos.



La cinta cinematográfica será dirigida por Matt Shakman, se prevé que la el estreno de la película será para abril del año 2025. Deadline informó que el acuerdo para que el actor interprete al emblemático personaje aún no se encuentra cerrado. Asimismo se rumorea que otros autores se encuentran a la vista para la interpretación como Adam Driver, Matt Smith, John Krasinski, que ya ha interpretado a Doctor Strange en el universo de Marvel y Dev Patel.



En las publicaciones que se presentan se informa que la negociación está cubriendo aspectos principales para el acuerdo de la interpretación del personaje, actividades relacionadas con la agenda del actor.



Sin embargo, fuentes cercanas informan que Pascal se encuentra cerca de obtener el papel y organizar su agenda para poder realizar la cinta cinematográfica. Entre los proyectos presentes del actor se encuentra Gladiador 2, película que se espera para finales de este año, además pretende continuar en el proyecto de HBO, en la serie The Last of Us, filmación que se realizará el año que viene.



Deadline informa que muy pronto se conocerá al elenco que será parte de la nueva versión cinematográfica de Los 4 fantásticos.



