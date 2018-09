Paulino Monroy, en introspectiva musical

Un tiempo de evolución llega para Paulino Monroy, el cantautor guanajuatense que ha decidido poner en pausa su lado más romántico y dotar de emociones más oscuras sus letras en “Cuento vaquero”, su más reciente producción con la ofrece una mirada más compleja de lo que es el amor y la existencia.

Monroy, quien ha producido este álbum junto a “Cachorro” López y Sebastián Schon, señala que “Cuento vaquero” tiene una esencia más reflexiva ante sus pasados trabajos, pues la profundidad de la lírica lo acerca a una madurez tanto artística como personal.

“Es un disco con madurez y un grado de oscuridad mayor, el pasado disco era más miel sobre hojuelas y ahora toco temas más profundos sobre la existencia humana. Estoy feliz con este trabajo, trato de dejar una huella como compositor y músico serio, compartir poesía y melodías interesantes”.

El fruto de su esfuerzo

Durante tres años Paulino Monroy trabajó en “Cuento Vaquero”, con la firme idea de salir de su zona de confort y animarse por fin a emprender una producción completa con canciones más apegadas a su gusto.

“Quería que este disco me sacara de esa zona de confort en la que me encontraba, ya tenía tiempo haciendo este tipo de canciones y ahora retrato a una persona más visceral y susceptible no solo al amor, también al desamor y la desgracia”, explica Paulino Monroy tras presentar su primer sencillo “Alaska”.

Con gira en puerta y teniendo a Guadalajara como uno de sus primeros escenarios para presentar este álbum, Paulino Monroy puntualiza que el nombre del disco surge a raíz de sentirse identificado con la figura del vaquero al tomar riesgos y ser un parteaguas en su carrera.

“La vida te da vuelcos, sigo siendo el mismo pero ahora sujeto a otro tipo de situaciones y emociones. Es un ajuste de cuentas del destino después de tener un desborde de felicidad y tranquilidad, pero tienes que ir hacia adelante (…) lo vaquero responde a una costumbre de valentía, rebeldía, me identifico”, comenta Paulino Monroy al presumir el soporte que también tuvo con Julieta Venegas para la canción “Dejaré”.

Paulino Monroy destaca el poder trabajar de la mano de “Cachorro” López para ofrecer de golpe una producción de larga duración ante las tendencias de la industria, en las que el apostar por un solo sencillo para medir el gusto del público da paso, quizá, a un disco más complejo.

“El disco soporta una vida en sí mismo. La promoción de una canción es muy útil, es parte del trabajo para que la gente voltee, pero el disco completo es como una red, como una trampa en la que caes y ya no te puedes zafar, si escuchas un disco completo ya te atrapó, el público escucha todo, se aprende las canciones y al tiempo sabes que eso puede estar en un concierto, que eso te destapa una pasión”.