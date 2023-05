Paulina Rubio explota en pleno programa español tras mala broma (VIDEO)

Paulina Rubio suele ser una de las personas creyente a las energías positivas, sobre todo en el amor y paz, sin embargo, hay ocasiones que la cantante suele cargar algunas malas vibras, situación que la pone con un carácter fuerte y explota contra quienes la critican y se burlan de ella.

Recientemente Paulina Rubio vivió uno de estos momentos en una entrevista que ofreció para el programa español "Y Ahora Sonsoles" conducido por Eva Soriano. Todo comenzó a fluir de excelente manera, bromeaba la artista y la conductora, además de que la mexicana hacía alguno que otro chiste y ocurrencia.

De repente la entrevista se salió de control tras un comentario por parte de Paulina Rubio que muy pocos entendieron, pero que en muy pocas horas se volvió viral en redes sociales y dividió opiniones en las redes sociales.

En cierto momento, Paulina asegura que ella tiene un pedacito de España en su casa, refiriéndose al hijo que tuvo con su exesposo Nicolás Vallejo-Nájera, pero Soriano no entendió de inmediato la referencia, por lo que le pareció gracioso decir: "Ah, pensé que te habías llevado una piedra o algo". Aunque de primera instancia el comentario se le hizo simpático a la intérprete de "Ni una sola palabra", instantes después se paró de su lugar y reaccionó de una manera que nadie se esperaba.

Y es que Paulina se plantó de espaldas ante la presentadora y sin más exclamó: "límpiame el cul* si puedes, ¡coño, que me limpies el cul*!". Las palabras de Rubio dejaron completamente helada a la española, por lo que Paulina la cuestionó: "¿no que eres bromista güey?", haciéndole notar que el chascarrillo no le había gustado.

El video de este bochornoso momento ya circula por las redes y ha causado diferentes reacciones por parte de los usuarios; algunos aseguran que Rubio no se encontraba en sus cinco sentidos; pero otros creen que la reacción de la mexicana se debió a que cuando la presentadora habló sobre "llevarse piedras", en realidad se refería a la polémica en la que se vio envuelta la "Chica dorada", cuando fue captada por los paparazzis en una situación bastante comprometedora y en la que utilizó algunas rocas para salir del apuro.

"¿Qué le pasa a Paulina?", "Yo entendí que le decía de la piedra por lo de la cag*da, por eso Pau así reacciona", "Bien, Paulina", "Quieren venir a bromear a una mexicana y no aguantan", "Bien contestado Paulina", "Pero, ¿es una imitadora de Paulina, no?", "No creo que lo de la piedra sea a referencia de la pillada de Paulina, es que es una broma recurrente lo de llevarse piedras de los lugares", "Cuando lo vi en televisión, me costó creer que era cierto", "Eso algo muy mexicano, el que se lleva de aguanta", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

