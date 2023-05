Karely Ruiz y Santa Fe Klan ponen fin a su relación amorosa

Hace apenas unos días Karely Ruiz y Santa Fe Klan se convirtieron el centro de atención en las diferentes redes sociales, luego de que ambos estrenaran una colaboración musical llamada "Sabes" con la cual debutó la joven influencer.

Ante la colaboración comenzaron los rumores sobre una relación amorosa entre los famosos, pues en uno de los conciertos del intérprete de "Así soy", el cantante besó a Karely Ruiz en la boca, además de que anteriormente se les había visto muy cariñosos.

Días después la misma Karely Ruiz confirmó que ella y Santa Fe Klan se estaban dando una oportunidad, sin embargo, la relación como novios no funcionó y decidieron seguir con la amistad.

"Al principio sí fue la colaboración, ahorita somos amigos, empezamos a hablar y pues a lo que se daba, vamos a dejar que fluya pero pues ahorita hay amistad nada más. Nos dimos la oportunidad pero creo que funcionamos más como amigos".

La influencer decidió romper el silencio y habló sobre lo pasó con Santa Fe Klan, quien hasta el momento no ha dado ninguna declaración al respecto de la ruptura.

Fue en el podcast "El canal del Momo" en donde Karely Ruiz mencionó que ella decidió terminar la relación debido a que ambos tenían diversas actividades que les impedía verse.

"Él anda en su trabajo y yo en mi trabajo, no tenemos tiempo. Le dije: 'la verdad no'. Sí lo platicamos pero pues más que nada por el tiempo, él se va, yo me voy y pues creo que una relación así no iba a funcionar y más en esto de las redes pues le digo: 'no tenemos tiempo de vernos' y mejor preferí así", finalizó Karely Ruiz.

